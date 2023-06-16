После угроз Китая: ЕС хочет исключить из санкционного списка 5 компаний, помогающих россии — Finance.ua

После угроз Китая: ЕС хочет исключить из санкционного списка 5 компаний, помогающих россии Сегодня 17:35

ЕС готовит 11 пакет санкций, в него должны войти почти 100 компаний, которые помогают российским оккупантам обходить ограничения и получать товары и технологии для ведения войны против Украины. В список должны были войти 8 компаний, но Пекин вмешался и стал угрожать ответом.

После угроз Пекина и уверений, что его компании не помогают россиянам, ЕС готов забрать из санкционного списка 5 компаний, работающих на территории Китая. Наложение санкций должно состояться в отношении 3 компаний из Гонконга.

Источник сообщил, что Пекин угрожал ЕС «возмездием» в случае, если его компаниям запретят экспорт в Европу. О каких именно шагах идет речь — неизвестно, но похоже, что Европейский Союз не хочет проверять, блефует ли Китай относительно своей позиции.

Следующий пакет санкций ЕС должен принять на следующей неделе, но все дискуссии по нему зашли в тупик. Депутаты не могут прийти к согласию относительно того, насколько жесткими должны быть ограничения в отношении тех, кто помогает россиянам.

Также дипломаты опасаются, что реакция стран, против которых будут введены ограничения, будет рискованной, и боятся их агрессивной реакции.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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