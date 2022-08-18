После шутки Илона Маска о покупке «Манчестер Юнайтед» акции клуба выросли на 17% — Finance.ua
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После шутки Илона Маска о покупке «Манчестер Юнайтед» акции клуба выросли на 17%

Фондовый рынок
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После шутки Илона Маска о покупке «Манчестер Юнайтед» акции клуба выросли на 17%
После шутки Илона Маска о покупке «Манчестер Юнайтед» акции клуба выросли на 17%
Известный бизнесмен Илон Маск заявил, что покупает футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».
Об этом он написал у себя в Twitter.
«Еще я покупаю „Манчестер Юнайтед“», — написал Маск.
Сразу после этого бизнесмен сообщил, что поддерживает левую половину Республиканской партии и правую половину демократов.
После твита акции английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед ненадолго выросли на 17% на Нью-Йоркской бирже, пишет CNBC.
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Позже ценные бумаги потеряли рост — на закрытии торгов 16 августа акция «Манчестер Юнайтед» стоила $12,78.
Напомним, Маск написал в Twitter, что покупает «Манчестер Юнайтед». На вопрос подписчиков он уточнил, что к его заявлению не следует относиться серьезно.
«Это давняя шутка в Твиттере. Я не покупаю никаких спортивных команд», — написал он.
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