После шутки Илона Маска о покупке «Манчестер Юнайтед» акции клуба выросли на 17% — Finance.ua

После шутки Илона Маска о покупке «Манчестер Юнайтед» акции клуба выросли на 17% Сегодня 21:32 — Фондовый рынок

После шутки Илона Маска о покупке «Манчестер Юнайтед» акции клуба выросли на 17%

Известный бизнесмен Илон Маск заявил, что покупает футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

Об этом он написал у себя в Twitter

«Еще я покупаю „Манчестер Юнайтед“», — написал Маск.

Сразу после этого бизнесмен сообщил, что поддерживает левую половину Республиканской партии и правую половину демократов.

После твита акции английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед ненадолго выросли на 17% на Нью-Йоркской бирже, пишет CNBC.

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Позже ценные бумаги потеряли рост — на закрытии торгов 16 августа акция «Манчестер Юнайтед» стоила $12,78.

Напомним, Маск написал в Twitter, что покупает «Манчестер Юнайтед». На вопрос подписчиков он уточнил, что к его заявлению не следует относиться серьезно.

«Это давняя шутка в Твиттере. Я не покупаю никаких спортивных команд», — написал он.

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