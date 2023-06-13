После разоблачения БЭБ схем онлайн-казино налоговые платежи игорного бизнеса стремительно выросли — Finance.ua

После разоблачения БЭБ схем онлайн-казино налоговые платежи игорного бизнеса стремительно выросли Сегодня 12:12

После разоблачения БЭБ схем онлайн-казино налоговые платежи игорного бизнеса стремительно выросли

После начала расследования Бюро экономической безопасности игорный бизнес уже уплатил в четыре раза больше налогов, чем за весь прошлый год, пишет пресс-служба БЭБ.

Как сообщили в ведомстве, за пять месяцев этого года компании, работающие онлайн в сфере игорного бизнеса, уплатили в четыре раза больше налогов, чем за весь 2022 год. Уплата налоговых платежей по состоянию на 1 июня 2023 года составила более 2,2 млрд грн. Для сравнения — за весь 2022 год эта сумма не превышала 550 млн грн.

«Такое увеличение поступлений в Государственный бюджет Украины — результат слаженного сотрудничества Бюро экономической безопасности, СБУ, прокуратуры и НБУ по выявлению схем уклонения от уплаты налогов из-за манипулирования платежами и сокрытия их реального назначения», — пишут в БЭБ.

Как пояснили в БЭБ, в основном это так называемый мискодинг (манипуляции с кодированием транзакции платежей), когда указывается не код платежа, относящийся к транзакциям по азартным играм, а смежный, по которому налоги значительно меньше. Как результат за 2021 год онлайн-казино уплатили лишь 34,5 млн грн налогов. В 2022 году это было уже 549,7 млн грн, ведь началось расследование БЭБ и в конце года стремительно выросли налоговые платежи.

По данным БЭБ, схему с мискодингом организовали должностные лица ряда банков, через основной из которых прошло около 20 млрд грн. В марте 2023 года Национальный банк Украины принял решение о лишении двух банков лицензии и их ликвидации.

Главное подразделение детективов БЭБ расследует уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах);

ч. 2 ст. 203−2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр);

ч. 1, 3 статьи 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 2 статьи 229 УК (незаконное использование знака для товаров и услуг).

В июне завершена судебно-экономическая экспертиза, установившая, что размер неуплаченных налоговых платежей компаниями, задействованными в схеме, составил более 1,3 млрд грн.

В рамках досудебного расследования было проведено более 20 обысков в банковских учреждениях и связанных компаниях, изъята финансовая документация и проверено более тысячи счетов. Наложен арест на корпоративные права компаний и средства на счетах на общую сумму 391 млн грн.

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Детективами БЭБ были направлены соответствующие обращения в Национальный банк Украины и Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей для принятия необходимых мер по предотвращению дальнейшего уклонения от уплаты налогов. Также о выявленных нарушениях проинформирована Государственная налоговая служба Украины для недопущения функционирования таких схем в дальнейшем.

Из-за собранных доказательств противоправной деятельности часть букмекерских компаний и онлайн-казино прекратила деятельность из-за потери лицензий и наложения санкций, а остальные стали более добросовестно относиться к уплате налогов. В результате только налога на прибыль от букмекерской деятельности и онлайн-казино, за пять месяцев 2023 уплачено 526,7 млн ​​грн, а общие налоговые платежи превысили сумму в 2,2 млрд грн.

УНН По материалам:

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