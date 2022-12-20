После приобретения Илоном Маском Twitter более 2 млн пользователей перешли на Mastodon — Finance.ua

После приобретения Илоном Маском Twitter более 2 млн пользователей перешли на Mastodon Сегодня 22:22 — Фондовый рынок

Социальная медиа-платформа Mastodon, к которой многие обращаются как к альтернативе Twitter, за период с октября по ноябрь увеличила свою базу пользователей с примерно 300 000 активных пользователей в месяц до 2,5 млн, сообщил генеральный директор Mastodon Евгений Рочко.

Об этом пишет The Verge.

Илон Маск официально приобрел Twitter в конце октября, а это значит, что огромный скачок пользователей Mastodon произошел почти сразу после появления нового владельца Twitter.

«В Mastodon мы считаем, что между вами и вашей аудиторией не должно быть посредника, и что журналистам и государственным учреждениям особо не следует полагаться на частную платформу для связи с общественностью», — сказал Рочко.

Mastodon — не единственная замена Twitter, к которой обращаются люди. Есть еще Post, возглавляемый бывшим генеральным директором Waze Ноамом Бардином, недавно перезапустившимся после решения некоторых проблем с безопасностью Hive, и знакомые социальные платформы, такие как Discord, Tumblr и Reddit.

Несмотря на растущий интерес к другим платформам, Twitter все еще держится. Маск не раз заявлял, что использование сайта находится на рекордно высоком уровне.

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