После падения курса BTC в Сальвадоре начались проблемы с государственным криптовалютным кошельком — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

После падения курса BTC в Сальвадоре начались проблемы с государственным криптовалютным кошельком

Сегодня 23:23Финтех и Карты
89
После падения курса BTC в Сальвадоре начались проблемы с государственным криптовалютным кошелькомПосле падения курса BTC в Сальвадоре начались проблемы с государственным криптовалютным кошельком
После падения криптовалютного рынка ряд пользователей сальвадорского государственного кошелька Chivo столкнулись с невозможностью вывода своих средств.
«Chivo совершенно ненадежен. С каждым днем ​​мы слышим все больше и больше рассказов о мошенничестве и воровстве из государственного кошелька. Мой аккаунт был взломан около месяца назад, и сейчас я даже не могу войти в систему, чтобы проверить, сохранились ли мои средства», — рассказал сотрудник банка Banco Cuscatlan Андрес Пинеда.
Читайте также
Другие пользователи жалуются на кошелек Chivo в социальной сети Twitter. К примеру, один из пользователей пытался перевести биткоины на биржу Binance, но так и не смог этого сделать.
Напомним, ранее министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя отверг опасения по поводу того, что обвал BTC нанесет ущерб финансовой системе страны. Он добавил, что все высказывания по поводу высокого фискального риска из-за Bitcoin вызывают у него только улыбку.
Если хотите инвестировать в криптовалюту, но не знаете, с чего начать, рекомендуем воспользоваться платформой aStake — это сервис для автоматизированного стейкинга, позволяющий пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования.

Хочу зарабатывать на крипте

По материалам: noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.