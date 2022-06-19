После падения курса BTC в Сальвадоре начались проблемы с государственным криптовалютным кошельком — Finance.ua

После падения курса BTC в Сальвадоре начались проблемы с государственным криптовалютным кошельком

Сегодня 23:23 — Финтех и Карты

После падения курса BTC в Сальвадоре начались проблемы с государственным криптовалютным кошельком

После падения криптовалютного рынка ряд пользователей сальвадорского государственного кошелька Chivo столкнулись с невозможностью вывода своих средств.

«Chivo совершенно ненадежен. С каждым днем ​​мы слышим все больше и больше рассказов о мошенничестве и воровстве из государственного кошелька. Мой аккаунт был взломан около месяца назад, и сейчас я даже не могу войти в систему, чтобы проверить, сохранились ли мои средства», — рассказал сотрудник банка Banco Cuscatlan Андрес Пинеда.

Читайте также На фоне обвала биткоина крупнейшая криптобиржа США увольняет боле тысячи сотрудников

Другие пользователи жалуются на кошелек Chivo в социальной сети Twitter. К примеру, один из пользователей пытался перевести биткоины на биржу Binance, но так и не смог этого сделать.

Напомним, ранее министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя отверг опасения по поводу того, что обвал BTC нанесет ущерб финансовой системе страны. Он добавил, что все высказывания по поводу высокого фискального риска из-за Bitcoin вызывают у него только улыбку.

Если хотите инвестировать в криптовалюту, но не знаете, с чего начать, рекомендуем воспользоваться платформой aStake — это сервис для автоматизированного стейкинга, позволяющий пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.