После Нового года лук могут поставлять из Азии и Африки — Finance.ua

После Нового года лук могут поставлять из Азии и Африки Сегодня 06:59 — Аграрный рынок

До Нового года ситуация на рынке лука будет сложной, затем ее могут изменить поставки из Египта, стран Центральной Азии и Ирана.

Об этом рассказал Евгений Кузин, руководитель аналитического департамента проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» во время вебинара «Картофель и овощи борщевого набора: производство и цены в сезоне-2022/23».

Эксперт объяснил, что из-за оккупации и боевых действий в Херсонской и Николаевской областях, где выращивалась львиная доля отечественного лука, на рынке сложился дефицит. Цены выросли до рекордных отметок.

На ситуацию оказало плохое влияние и неудовлетворительное качество продукции, выращенной на свободной территории Украины в этом году. Ситуация с импортом тоже сложная. Ведь в Европе — засуха и, соответственно, высокие цены.

Ситуация может измениться после Нового года, когда начнут убирать новый урожай в Египте, странах Центральной Азии и в Иране.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.