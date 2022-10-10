После Нового года лук могут поставлять из Азии и Африки — Finance.ua
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После Нового года лук могут поставлять из Азии и Африки

Аграрный рынок
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До Нового года ситуация на рынке лука будет сложной, затем ее могут изменить поставки из Египта, стран Центральной Азии и Ирана.
Об этом рассказал Евгений Кузин, руководитель аналитического департамента проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» во время вебинара «Картофель и овощи борщевого набора: производство и цены в сезоне-2022/23».
Эксперт объяснил, что из-за оккупации и боевых действий в Херсонской и Николаевской областях, где выращивалась львиная доля отечественного лука, на рынке сложился дефицит. Цены выросли до рекордных отметок.
На ситуацию оказало плохое влияние и неудовлетворительное качество продукции, выращенной на свободной территории Украины в этом году. Ситуация с импортом тоже сложная. Ведь в Европе — засуха и, соответственно, высокие цены.
Ситуация может измениться после Нового года, когда начнут убирать новый урожай в Египте, странах Центральной Азии и в Иране.
По материалам:
agrotimes.ua
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