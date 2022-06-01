После краха Terra в Корее начнут жестко контролировать криптовалюты — Finance.ua
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После краха Terra в Корее начнут жестко контролировать криптовалюты

Сегодня 17:32Финтех и Карты
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В Южной Корее планируют создать Службу наблюдения за виртуальными активами — все из-за обвала Terra в начале мая. Комитет создадут на базе существующего органа, присматривающего за цифровыми активами — его планируют расширить и несколько реорганизовать, пишет noworries.news.
Крах стейблокина Terra и его дочернего токена Luna привлек внимание ведущих политиков страны. Чтобы предотвратить повторение истории До Квона, в правительстве Южной Кореи создадут рекомендации по листингам, недобросовестной торговле, нюансам раскрытия информации и вопросам защиты инвесторов. Комитет будет работать вместе с лучшими местными криптобиржами (Upbit, Bithumb, Coinone, Cobit и Gopax).
Напомним, падение Luna имеет ужасные последствия и для некоторых украинцев. Один из пострадавших потерял все сбережения своей семьи.

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По материалам: Finance.ua
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