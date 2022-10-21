После глубокого падения в начале войны экономика Украины оживляется, — НБУ Сегодня 08:00 — Казна и Политика

После глубочайшего падения в начале войны экономика Украины оживляется.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В НБУ сообщили, что экономическая активность во ІІ-ІІІ кварталах 2022 года постепенно восстанавливалась благодаря дальнейшему освобождению украинских земель, адаптации бизнеса к новым условиям и работе «зернового коридора».

Последний фактор обусловил положительный вклад в ВВП по сравнению с июльским прогнозом.

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Однако существующие логистические проблемы, особенно в металлургии, разрушение мощностей, в частности в энергетике, и снижение реальных доходов населения сдерживают восстановление экономики.

Значительный отрицательный вклад в изменение реального ВВП ожидаемо имеет и сельское хозяйство — как из-за более низких показателей урожайности в этом году, так и значительно меньших посевных площадей.

Поэтому Национальный банк лишь незначительно улучшил оценку падения ВВП в текущем году — до около 32%.

Заложенное в прогноз ослабление рисков безопасности с середины 2023 года станет ключевым фактором будущего восстановления экономики.

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В частности, полноценное возобновление работы черноморских портов позволит существенно нарастить украинский экспорт.

Значительная бюджетная поддержка будет стимулировать потребительский спрос и инвестиции в восстановление страны.

В то же время значительный масштаб потерь рабочей силы и производственных мощностей, высокие мировые цены на энергоносители и существенные потребности в импорте на этапе послевоенного восстановления будут тормозить оживление экономики.

В таких условиях темпы роста ВВП Украины в последующие годы будут сдержанными — на уровне 4–5%.

Ограниченные возможности экспорта из-за последствий войны, высокой миграции и значительных потребностей экономики в импорте для восстановления обусловят возврат дефицита текущего счета в последующие годы.

Международная финансовая помощь и оживление экспорта способствовали наращиванию валютных поступлений в Украину.

С начала полномасштабного вторжения объемы официального финансирования составили около 23 млрд долларов.

Львиная доля этих средств поступила в виде грантов за последние месяцы.

Экспорт товаров осенью достиг самых высоких значений с начала войны благодаря запуску «зернового коридора» и рекордному наращиванию поставок электроэнергии в ЕС.

Корректировка официального курса гривны и отмена льготного налогообложения замедлили возобновление импорта товаров.

В итоге сформировался значимый профицит текущего счета.

Со следующего года текущий счет вернется в дефицит.

С одной стороны, в 2023–2024 гг. ожидаются высокие объемы международной финансовой помощи, в частности в виде грантов.

Заложенное в прогноз улучшение ситуации безопасности будет способствовать дальнейшему наращиванию экспорта, а переводы трудовых мигрантов будут оставаться не ниже довоенного уровня.

С другой стороны, восстановление страны потребует больших объемов импорта.

Кроме того, из-за все еще высоких рисков безопасности уровень миграции будет оставаться существенным, что отражается в значительных объемах импорта услуг по статье «Путешествия».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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