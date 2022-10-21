После глубокого падения в начале войны экономика Украины оживляется, — НБУ
После глубочайшего падения в начале войны экономика Украины оживляется.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В НБУ сообщили, что экономическая активность во ІІ-ІІІ кварталах 2022 года постепенно восстанавливалась благодаря дальнейшему освобождению украинских земель, адаптации бизнеса к новым условиям и работе «зернового коридора».
Последний фактор обусловил положительный вклад в ВВП по сравнению с июльским прогнозом.
Однако существующие логистические проблемы, особенно в металлургии, разрушение мощностей, в частности в энергетике, и снижение реальных доходов населения сдерживают восстановление экономики.
Значительный отрицательный вклад в изменение реального ВВП ожидаемо имеет и сельское хозяйство — как из-за более низких показателей урожайности в этом году, так и значительно меньших посевных площадей.
Поэтому Национальный банк лишь незначительно улучшил оценку падения ВВП в текущем году — до около 32%.
Заложенное в прогноз ослабление рисков безопасности с середины 2023 года станет ключевым фактором будущего восстановления экономики.
В частности, полноценное возобновление работы черноморских портов позволит существенно нарастить украинский экспорт.
Значительная бюджетная поддержка будет стимулировать потребительский спрос и инвестиции в восстановление страны.
В то же время значительный масштаб потерь рабочей силы и производственных мощностей, высокие мировые цены на энергоносители и существенные потребности в импорте на этапе послевоенного восстановления будут тормозить оживление экономики.
В таких условиях темпы роста ВВП Украины в последующие годы будут сдержанными — на уровне 4–5%.
Ограниченные возможности экспорта из-за последствий войны, высокой миграции и значительных потребностей экономики в импорте для восстановления обусловят возврат дефицита текущего счета в последующие годы.
Международная финансовая помощь и оживление экспорта способствовали наращиванию валютных поступлений в Украину.
С начала полномасштабного вторжения объемы официального финансирования составили около 23 млрд долларов.
Львиная доля этих средств поступила в виде грантов за последние месяцы.
Экспорт товаров осенью достиг самых высоких значений с начала войны благодаря запуску «зернового коридора» и рекордному наращиванию поставок электроэнергии в ЕС.
Корректировка официального курса гривны и отмена льготного налогообложения замедлили возобновление импорта товаров.
В итоге сформировался значимый профицит текущего счета.
Со следующего года текущий счет вернется в дефицит.
С одной стороны, в 2023–2024 гг. ожидаются высокие объемы международной финансовой помощи, в частности в виде грантов.
Заложенное в прогноз улучшение ситуации безопасности будет способствовать дальнейшему наращиванию экспорта, а переводы трудовых мигрантов будут оставаться не ниже довоенного уровня.
С другой стороны, восстановление страны потребует больших объемов импорта.
Кроме того, из-за все еще высоких рисков безопасности уровень миграции будет оставаться существенным, что отражается в значительных объемах импорта услуг по статье «Путешествия».
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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