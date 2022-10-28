После 14-летнего перерыва Украина возвращается в Международную организацию виноделия — Finance.ua

После 14-летнего перерыва Украина возвращается в Международную организацию виноделия Сегодня 21:39

Украина возобновляет членство в Международной организации виноградарства и виноделия (International Organisation of Vine and Wine), в которую входила с 1997 по 2008 годы.

Об этом сообщает Минагрополитики.

Статус членства будет автоматически обновлен 30 октября 2022 года. Официально об этом объявят 4 ноября 2022 года во время ежегодного собрания организации.

«Важную роль в вопросе возобновления членства Украины в International Organisation of Vine and Wine сыграл общественный союз „УКРСАДВИНПРОМ“, который и будет представлять наше государство во время объявления. Владимир Печко, председатель ГС „УКРСАДВИНПРОМ“ определен официальным представителем от Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в МОВВ», — говорится в сообщении.

Участие в МОВВ на правах постоянного членства позволит украинским специалистам винодельческой отрасли активнее участвовать в работе экспертов, подкомиссий и комиссий организации по разработке нормативной документации, а также позволит использовать официальные стандарты и правила в международной торговле винами и виноматериалами, пояснили в правительстве.

4 ноября Украина примет участие в 43-м Всемирном конгрессе виноградарства и виноделия, который пройдет в Энсенаде, Нижняя Калифорния (Мексика).

Международная организация виноградарства и виноделия была создана в 2001 году. Она стала правопреемницей Международного бюро винограда и вина, существовавшего с 1924 года.

Цели и задачи МОВВ — защита интересов винодельческой отрасли и создание благоприятных рыночных условий, гармонизации и соответствия методов анализа, борьбы с мошенничеством и недобросовестной конкуренцией на рынке. Украина стала 49-м государством-участником МОВВ.

По информации Госстата, по состоянию на 01.01.2022 общая площадь виноградных насаждений по всем категориям хозяйств составила 34,0 тыс. га, валовой сбор — 257,5 тыс. тонн.

"Почти с первых дней военной агрессии рф подавляющее большинство виноградарско-винодельческих предприятий Херсонской и Николаевской областей, площади под виноградниками которых составляют не менее 25 процентов от общей площади виноградных насаждений в Украине, оккупированы или находятся в зоне боевых действий.

В целом в Украине насчитывается 144 винодельческих предприятия (из них 29 малых производителей винодельческой продукции)", — добавили в правительстве.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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