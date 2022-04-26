Посевная со Starlink: аграрии устанавливают модули в полевых отделениях — Finance.ua

Посевная со Starlink: аграрии устанавливают модули в полевых отделениях

Сельхозпроизводители пострадавших регионов получили системы спутниковой интернет-связи Starlink от Илона Маска, что позволит быстро возобновить работы и провести посевную.

«Фактически все полевые операции производятся с использованием GPS и GSM-оборудования. То есть вся самоходная техника движется по полю, используя геопозиционирование (на спутники и стационарные RTK-станции) для точного и четкого осуществления движения полем при посеве, внесении минеральных удобрений, опрыскивании, комбайновке и т.д. При этом наличие стабильной мобильной связи необходимо для обмена этими данными с сервером и аналитическим отделом, где эти данные собираются, анализируются, и на основе них происходит учет работ, оценка их качества», — рассказал операционный директор компании ИМК Александр Вержиховский.

По его словам, полученные молули Starlink установлены в офисах полевых отделений как альтернативный канал связи в локациях, где обычная связь и интернет были повреждены или нестабильны.

К чему это? Такой шаг поможет производственному и административному персоналу осуществлять электронный документооборот (фиксация и подтверждение объема выполненных полевых работ, заказ и списание ТМЦ, отправлять отчеты полевого скаутинга, формирования и подписывать электронные служебные записки и т.п.) даже при отсутствии основного канала связи/интернета.

Справка Finance.ua:

Starlink — это инновационный проект, который благодаря сети спутников и специальному терминалу со спутниковой антенной обеспечивает доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты;

20 апреля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, приняла решение, разрешающее использование терминалов Starlink всем желающим на период военного положения;



о том, как подключиться к Starlink и сколько это стоит — рассказывали в Госспецсвязи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.