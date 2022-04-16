Посевная кампания началась во всех областях, а также в Луганской и Донецкой — Finance.ua

Посевная кампания началась во всех областях, а также в Луганской и Донецкой
Сегодня 19:45 — Аграрный рынок
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине посевная кампания началась во всех областях страны, в том числе в Луганской и Донецкой.
Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения.
Так, с соответствующим докладом на правительственном совещании выступил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
«Министр аграрной политики и продовольствия доложил, что посевная кампания началась, продолжается во всех областях нашего государства, включая, кстати, Луганскую и Донецкую», — заявил Зеленский.
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