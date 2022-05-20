Посев зерновых в Украине провели на 75% от уровня прошлого года — Finance.ua

По состоянию на 19 мая посев яровых зерновых и зернобобовых в Украине завершен на 75% от показателей прошлого года. Сев яровых культур проводят 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой проходят боевые действия.
Прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 158,4 тыс. га, что на 2 757,9 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га).
Кроме того, по информации Госстата, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,6 млн га, что на 0,3 млн га меньше показателя 2021 года, в т.ч.