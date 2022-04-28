Посчитали онлайн выплаты гарантированного возмещения вкладов — Finance.ua
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Посчитали онлайн выплаты гарантированного возмещения вкладов

Сегодня 08:15Кредит&Депозит
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За первую неделю дистанционных выплат вкладчики ликвидируемых Фондом банков получили в режиме онлайн 27 млн грн гарантированного возмещения.
Об этом идет речь в сообщении фонда.
Напомним, на сегодняшний день получить гарантированное возмещение без посещения отделений можно в двух банках-агентах Фонда — «Приватбанк» и «Укргазбанк».
Другие банки-агенты Фонда осуществляют настройки своих систем для осуществления выплат онлайн.

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По материалам: Finance.ua
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