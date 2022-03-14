Порядок упрощен: как во время войны получить оплату больничного и декретную помощь — Finance.ua
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Порядок упрощен: как во время войны получить оплату больничного и декретную помощь

Сегодня 21:03Личные финансы
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Во время ведения боевых действий на территории Украины работники, вынужденные эвакуироваться, могут получить больничные и декретные пособия непосредственно от Фонда соцстрахования (ФССУ).
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Сотрудники, чьи работодатели в связи с боевыми действиями не смогли обработать их больничный и подать с ним заявление-расчет по месту их расположения, могут самостоятельно обратиться в Фонд соцстрахования для получения больничных и декретной помощи.
Непосредственно работнику может быть начислена:
  • помощь по беременности и родам
  • помощь по временной потере трудоспособности
  • помощь на погребение.
Денежные средства будут перечислены на специально открытый для работника текущий счет или личную банковскую карту.
Документы, необходимые для получения помощи:
  • бумажный листок нетрудоспособности или Е-больничный
  • копия первой-четвертой, одиннадцатой-шестнадцатой страниц паспорта или другого документа, удостоверяющего личность
  • копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
Справка о взятии на учет внутриперемещенного лица в этом случае не требуется.

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По материалам: Finance.UA
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