Порядок упрощен: как во время войны получить оплату больничного и декретную помощь — Finance.ua

Порядок упрощен: как во время войны получить оплату больничного и декретную помощь

Сегодня 21:03 — Личные финансы

Во время ведения боевых действий на территории Украины работники, вынужденные эвакуироваться, могут получить больничные и декретные пособия непосредственно от Фонда соцстрахования (ФССУ).

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Сотрудники, чьи работодатели в связи с боевыми действиями не смогли обработать их больничный и подать с ним заявление-расчет по месту их расположения, могут самостоятельно обратиться в Фонд соцстрахования для получения больничных и декретной помощи.



Непосредственно работнику может быть начислена:

помощь по беременности и родам

помощь по временной потере трудоспособности

помощь на погребение.

Денежные средства будут перечислены на специально открытый для работника текущий счет или личную банковскую карту.

Документы, необходимые для получения помощи:

бумажный листок нетрудоспособности или Е-больничный

копия первой-четвертой, одиннадцатой-шестнадцатой страниц паспорта или другого документа, удостоверяющего личность

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Справка о взятии на учет внутриперемещенного лица в этом случае не требуется.

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