Порядок упрощен: как во время войны получить оплату больничного и декретную помощь — Finance.ua

Во время ведения боевых действий на территории Украины работники, вынужденные эвакуироваться, могут получить больничные и декретные пособия непосредственно от Фонда соцстрахования (ФССУ).
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Сотрудники, чьи работодатели в связи с боевыми действиями не смогли обработать их больничный и подать с ним заявление-расчет по месту их расположения, могут самостоятельно обратиться в Фонд соцстрахования для получения больничных и декретной помощи.
Непосредственно работнику может быть начислена:
помощь по беременности и родам
помощь по временной потере трудоспособности
помощь на погребение.
Денежные средства будут перечислены на специально открытый для работника текущий счет или личную банковскую карту.
Документы, необходимые для получения помощи:
бумажный листок нетрудоспособности или Е-больничный
копия первой-четвертой, одиннадцатой-шестнадцатой страниц паспорта или другого документа, удостоверяющего личность
копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
Справка о взятии на учет внутриперемещенного лица в этом случае не требуется.