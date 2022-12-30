Порядок снятия ареста с банковского счета в условиях военного положения — Finance.ua

Порядок снятия ареста с банковского счета в условиях военного положения Сегодня 16:51 — Финтех и Карты

Порядок снятия ареста с банковского счета в условиях военного положения

Арест на средства должника налагают на основании открытия исполнительного производства — завершающей стадии судебного производства, направленной на принудительное исполнение решений суда.

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня прихода ему исполнительного документа выносит постановление об открытии исполнительного производства, в котором указывает на обязанность должника подать декларацию о доходах и имуществе должника, предупреждает должника об ответственности за непредставление такой декларации или внесение в нее заведомо ложных сведений.

По решению неимущественного характера исполнитель в постановлении об открытии исполнительного производства отмечает необходимость выполнения должником решения в течение 10 рабочих дней.

Исполнитель при проведении исполнительных действий предпринимает принудительные меры по исполнению решений, среди таких действий есть наложение ареста на средства должника путем вынесения постановления об аресте средств должника, имеющихся на банковских счетах.

Основанием для снятия ареста с имущества (средств) должника в исполнительном производстве является:

окончание исполнительного производства;

возвращение исполнительного документа в суд, который его выдал;

отмена судом мер обеспечения иска по завершенному исполнительному производству;

поступление на счет органа ГИС, счет частного исполнителя суммы средств, взысканных с должника, необходимой для удовлетворения требований всех взыскателей, взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства и штрафов, наложенных на должника по завершению исполнительного производства;

если после возвращения исполнительного документа установлено, что исполнительный документ не подлежит исполнению или возложенные исполнительным документом на должника обязательства подлежат прекращению.

О снятии ареста с имущества (средств) исполнитель отмечает в постановлении об окончании исполнительного производства или возвращении исполнительного документа, которое в день его вынесения направляют органу, которым было направлено для исполнения постановление о наложении ареста на имущество должника.

С 24 февраля 2022 года, в соответствии с Законом «О правовом режиме военного положения», в Украине введен режим военного положения.

Временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины:

физические лица могут проводить расходные операции со счетов, на средства которых наложили арест органы государственной исполнительной службы, частные исполнители, без учета такого ареста при условии, если сумма взыскания по исполнительному документу не превышает 100 тысяч гривен;

юридические лица — должники могут проводить расходные операции со счетов, на средства которых наложили арест органы государственной исполнительной службы, частные исполнители исключительно для выплаты заработной платы в размере не более пяти минимальных размеров заработной платы в месяц на одного работника такого юридического лица, а также уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Министерство юстиции Украины сообщает, что в случае открытого счета на средства которого в этом банке наложен арест, клиент может совершать расходные операции по нему без учета ареста до окончания военного положения в Украине.

Национальный банк проинформировал банки о порядке совершения расходных операций со счетов граждан при наличии ареста на денежные средства и призывает банки учесть его при обслуживании граждан.

Банковское учреждение, в котором открыт «арестованный» счет, в период военного положения, обязано предоставить возможность клиенту пользоваться денежными средствами на счете и не принимать во внимание постановления государственных или частных исполнителей о наложении ареста.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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