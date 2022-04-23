Порядок регистрации новорожденных украинцев за границей — Finance.ua

Порядок регистрации новорожденных украинцев за границей

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Порядок регистрации новорожденных украинцев за границей

Многие украинцы в связи с вооруженной агрессией российской федерации были вынуждены покинуть Украину. При этом за границей нашим гражданам приходится решать многие юридические вопросы, в том числе регистрация рождения их детей.

Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

По-прежнему государственную регистрацию актов гражданского состояния граждан Украины, проживающих или временно находящихся за границей, проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины. Регистрация рождения ребенка производится консулом с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

В каком консульском учреждении следует регистрировать рождение?

Регистрация производится по месту рождения или по месту жительства родителей ребенка или одного из них по их письменному заявлению, а в случае болезни, смерти родителей или по другим причинам невозможности зарегистрировать рождение — по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок или в котором в настоящее время он находится.

Если ребенок родился во время пребывания матери на морском, речном, воздушном судне, в поезде или другом транспортном средстве, то регистрация рождения производится в ближайшем консульском учреждении.

В течение какого срока следует подать заявление о регистрации рождения ребенка?

Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, а при рождении мертвого ребенка — не позднее трех суток.

Какие документы следует предъявить консулу для регистрации рождения ребенка?

Для регистрации рождения предъявляются следующие документы:

документ медицинского учреждения о рождении ребенка. В исключительных случаях, при рождении ребенка вне медицинского учреждения — справки врача, который оказал помощь при родах. В случае рождения ребенка на дому без медицинской помощи факт и время рождения должны быть подтверждены подписью двух свидетелей, присутствующих при родах, с указанием их фамилий, имен и отчеств, места жительства и документов, удостоверяющих их лица, а также медицинским документом о нахождении ребенка под наблюдением лечебного учреждения (частного врача);

паспортные документы, удостоверяющие личности родителей (родителя). Если документ, удостоверяющий личность одного из родителей, по уважительным причинам не может быть предъявлен, то сведения о другом родителе в данном случае указываются на основании свидетельства о браке. Данные о гражданстве и национальности в актовом записи о рождении и свидетельстве не заполняются;

документ, являющийся основанием внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление родителя о признании отцовства, совместное заявление матери и отца ребенка, если родители не состоят в браке, совместное заявление матери и ее мужа о непризнании мужа отцом ребенка, совместное заявление отца ребенка и мужа, состоящего в браке с его матерью). В случае отсутствия свидетельства о браке для внесения сведений об отце ребенка, состоящем в браке с его матерью, истребуется копия соответствующей актовой записи.

Что делать, если в консульстве вам отказали в регистрации рождения ребенка?

В случае отказа лицу в проведении государственной регистрации рождения лицо может обратиться в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение.

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