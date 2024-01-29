Порты Большой Одессы увеличивают количество экспорта продукции — Finance.ua

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Порты Большой Одессы увеличивают количество экспорта продукции

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Порты Большой Одессы увеличивают количество экспорта продукции
Порты Большой Одессы увеличивают количество экспорта продукции
По состоянию, а сегодня, 29 января, в портах Большой Одессы на загрузке находятся десятки судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.
Об этом Новости. LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Пока известно, что в порту Одессы стоят 9 судов, еще 17 — в Черноморске, и 5 — в Южном. Кроме того, еще 10 судов следуют на выход из портов, о входе пока нет информации.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.
Напомним, Украинское Дунайское пароходство (УДП) ставит на капитальный ремонт морское судно. Речь идет о сухогрузе «Измаил», который находился в аварийном состоянии с осени прошлого года.
Также мы писали, что в сербском порту Нови-Сад загружается очередной караван Украинского Дунайского пароходства (УДП). Караван судов вывез железную руду.
Добавим, в 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции выросло более чем на 100 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составив 35,8 миллиарда долларов.
По материалам:
Novyny.live
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