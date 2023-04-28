Portmone одним из первых получил обновленную лицензию НБУ — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Portmone одним из первых получил обновленную лицензию НБУ Сегодня 16:54 — Кредит&Депозит

Portmone одним из первых получил обновленную лицензию НБУ

За последний год в Украине принят ряд нормативно-правовых актов, которые существенно изменили правовое поле регулирования деятельности, касающейся предоставления платежных услуг небанковскими учреждениями. Компании, которые уже занимаются финансовой деятельностью, Нацбанк обязал пройти процедуры авторизации, подтверждения безупречной деловой репутации и финансовой устойчивости в условиях военного положения.

Старые лицензии утратят силу с 1 мая 2023 года. ООО «ФК МБК», которое осуществляет деятельность под ТМ Portmone , получило официальное подтверждение от НБУ о возможности предоставления платежных услуг по переводу средств без открытия счета. Компания получила обновленную лицензию одной из первых и продолжает свою деятельность на экономическом фронте нашей страны.

ООО «ФК МБК» с 2011 года имеет разрешение от регулятора на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Однако срок лицензии, на основании которой осуществлялся прием платежей, истек, и компания должна была пройти авторизацию. Национальный банк долго держал интригу и не объявлял список организаций, которые на законных основаниях будут продолжать свою деятельность в сфере онлайн-платежей. Сегодня стало известно, что Portmone, как и ожидалось, остается стабильным игроком на финансовом рынке.

В военное время Portmone продолжает держать курс на улучшение и повышение инклюзивности финансовых платежных услуг. Благодаря упорной работе команды самые популярные и необходимые для украинцев услуги переходят в диджитал-пространство и становятся доступными со смартфона или ПК. Получение лицензии Нацбанка — еще одно подтверждение того, что Portmone заботится о своих клиентах, идет в ногу с развитием инноваций финансового мира и отвечает всем требованиям действующего законодательства. Компания постоянно движется вперед и совершенствует процесс взаимодействия с сервисом для частных клиентов, мерчантов и партнеров.

Предпосылки законодательных изменений

С 1 августа 2022 года введен в действие Закон № 1591—IX «О платежных услугах», положения которого направлены на усовершенствование, дальнейшее развитие финансового рынка и приближение украинских правовых норм к законодательству Евросоюза.

Новый законодательный документ упрощает работу небанковских финучреждений: они могут вести деятельность самостоятельно, для осуществления переводов не требуется участие в платежных системах. В то же время к операторам рынка выдвигается ряд дополнительных требований. Кроме того, изменяются перечень и форма документов, которые подаются в Нацбанк вместе с заявлением о получении лицензии.

Что такое авторизация

В нормативных актах Украины авторизация определяется как процедура допущения компании к осуществлению деятельности, связанной с предоставлением платежных услуг. Ее механизм регулируется Законом Украины «О платежных услугах» и Положением, утвержденным постановлением Правления НБУ № 217 от 7 октября 2022 года, и осуществляется путем оформления лицензии и/или включения учреждения в Реестр платежной инфраструктуры.

Как отражаются изменения на рынке финансовых услуг

Принятие постановления № 217 в свое время вызвало обеспокоенность в связи с возможным прекращением деятельности операторов fintech-рынка, что могло бы стать причиной отсутствия полноценного доступа украинцев к платежным сервисам, сокращения поступлений в госбюджет и уменьшения помощи ВСУ. Ведь в условиях войны и зимнего блэкаута получение справок и переоформление документов казалось достаточно непростой задачей.

После обнародования списка организаций, получивших обновленную лицензию НБУ, ситуация наконец-то прояснилась и опасения относительно выхода из рынка ключевых небанковских финансовых учреждений не оправдались. По крайней мере, это касается ООО «ФК МБК» и платформы Portmone в целом, которая много лет подряд побеждает в номинации «Лучший сервис для онлайн-платежей» по версии PSM Awards. Компания уже переоформила лицензию и продолжает работать в обычном режиме.

Таким образом, украинцы могут и в дальнейшем осуществлять онлайн-транзакции, оплачивать услуги коммунальных компаний, переводить средства на благотворительность и нужды ВСУ. Что касается мерчантов Portmone, то они по-прежнему смогут принимать оплаты от покупателей, а также своевременно осуществлять платежи в бюджет.

Portmone По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.