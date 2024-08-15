Портфель банковских гарантий ПУМБ превысил 7 млрд грн — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Портфель банковских гарантий ПУМБ превысил 7 млрд грн Сегодня 16:40

Портфель банковских гарантий ПУМБ превысил 7 млрд грн

Первый украинский Международный Банк (ПУМБ) продолжает наращивать объемы документарного бизнеса. По состоянию на 1 июля 2024 объем предоставленных банковских гарантий превысил 7 млрд грн, что является самым высоким показателем за время работы банка с гарантиями. Только с начала текущего года прирост составил 10%, благодаря чему банк занял третью позицию среди украинских банков по объему портфеля гарантий.

Более 800 украинских и международных компаний разных секторов экономики используют этот документарный инструмент именно от ПУМБ. Это, среди прочего, свидетельствует о значительном опыте и экспертизе специалистов банка, налаженном сотрудничестве с банками-партнерами и высокой репутации ПУМБ в этой сфере.

«Банковские гарантии — самый распространенный инструмент торгового финансирования в Украине. Мы хорошо это знаем, ведь в условиях высокой конкуренции стали банком № 1 в негосударственном секторе (и ТОП-3 среди всех банков Украины) по размеру портфеля банковских гарантий. Гарантии позволяют клиентам оптимизировать денежные потоки по стоимости ниже стандартного кредитования, — отмечает Сергей Ануфриенко, директор Департамента корпоративного и торгового финансирования ПУМБ.

Более 50% объема банковских гарантий ПУМБ приходится на сделки в иностранной валюте. Мы поддерживаем международные соглашения клиентов с контрагентами многих стран мира, и такие гарантии являются важным инструментом как для импортеров, так и для экспортеров", — добавляет он.

ПУМБ имеет 30-летний опыт работы на внутреннем и международном рынке в сфере документарных операций и торгового финансирования, а общий размер портфеля документарных операций, который обслуживает ПУМБ, на сегодняшний день превысил 12 млрд грн.

Напомним, что банк предоставляет широкий спектр банковских гарантий корпоративным клиентам всех сегментов: тендерные, гарантии исполнения договора, возврат аванса, платежные, таможенные, обеспечение кредита, исполнение гарантийных обязательств. В случае необходимости ПУМБ подтверждает свои обязательства по документарным инструментам через широкую сеть иностранных банков-партнеров.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) — крупнейший украинский банк с частным капиталом, который почти 33 года стабильно работает на банковском рынке Украины. Банку доверяют 130 тысяч корпоративных клиентов и 1,6 млн клиентов — физических лиц. Напомним, что ПУМБ в этом году в очередной раз вошел в список системно важных для страны банков. В марте 2024 года ПУМБ занял первое место в рейтинге самых устойчивых банков Украины среди отечественных банков с частным капиталом, согласно данным инвестиционной компании Dragon Capital.

ПУМБ По материалам:

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