Porsche представила новую версию спортивного купе 911 (фото) — Finance.ua
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Porsche представила новую версию спортивного купе 911 (фото)

Фондовый рынок
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Porsche представила новую версию спортивного купе 911 (фото)
Porsche представила новую версию спортивного купе 911 (фото)
Немецкая компания Porsche показала новую версию спортивного купе 911, получившего приставку S/T к названию.
Как передает MMR, об этом сообщает пресс-служба бренда.
Новую версию приурочили к 60-летию появления модели, состоявшегося в 1963 году. Всего будет выпущено 1963 таких купе. В то же время компания представит титановые часы Chronograph 1 — 911 S/T, которые смогут купить только владельцы лимитированной версии спорткара.
Porsche представила новую версию спортивного купе 911 (фото)
Особенностью Porsche 911 S/T стали изготовленные из легкого пластика кузовные детали, среди которых капот, крыша, двери и передние крылья. Кроме того, модель получила каркас безопасности и стабилизатор поперечной стойкости на задней оси.
Благодаря магниевым колесам, облегченному остеклению, урезанной шумоизоляции, облегченному маховику двигателя спорткар оказался на 40 кг легче по сравнению с трековым 911 GT3 Touring.
В салоне появилась оригинальная двухцветная обивка, отсылаемая к оригинальному Porsche 911. Кроме этого, в отделке используются ретроузоры.
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По материалам:
mmr.ua
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