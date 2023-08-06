Porsche представила новую версию спортивного купе 911 (фото) — Finance.ua

Porsche представила новую версию спортивного купе 911 (фото) 06.08.2023, 01:06 — Фондовый рынок

Porsche представила новую версию спортивного купе 911 (фото)

Немецкая компания Porsche показала новую версию спортивного купе 911, получившего приставку S/T к названию.

Как передает MMR , об этом сообщает пресс-служба бренда.

Новую версию приурочили к 60-летию появления модели, состоявшегося в 1963 году. Всего будет выпущено 1963 таких купе. В то же время компания представит титановые часы Chronograph 1 — 911 S/T, которые смогут купить только владельцы лимитированной версии спорткара.

Особенностью Porsche 911 S/T стали изготовленные из легкого пластика кузовные детали, среди которых капот, крыша, двери и передние крылья. Кроме того, модель получила каркас безопасности и стабилизатор поперечной стойкости на задней оси.

Благодаря магниевым колесам, облегченному остеклению, урезанной шумоизоляции, облегченному маховику двигателя спорткар оказался на 40 кг легче по сравнению с трековым 911 GT3 Touring.

В салоне появилась оригинальная двухцветная обивка, отсылаемая к оригинальному Porsche 911. Кроме этого, в отделке используются ретроузоры.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.