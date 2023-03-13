Porsche показала, как будет смотреться дом на колесах (фото концепта) — Finance.ua

Porsche показала, как будет смотреться дом на колесах (фото концепта) Сегодня 03:29 — Технологии&Авто

Porsche показала, как будет смотреться дом на колесах (фото концепта)

Компания Airstream совместно с Porsche создаст кемпер будущего, вдохновленный эрой электрических автомобилей.

Трансатлантическое партнерство между американским производителем кемперов Airstream и немецким производителем автомобилей Porsche привело к созданию концепта дома на колесах будущего, который должен был тянуться электромобилем и визуализировать идею городского кемпера.

«Вероятность того, что наша клиентская база предпочтет электромобиль, примерно вдвое больше, чем среди населения в целом. Буксировка туристического прицепа сокращает запас хода. Большую роль в этом играют вес и аэродинамика», — отметил генеральный директор Airstream Боб Вилер.

Airstream уже работает с идеей электрификации — в прошлом году компания обнародовала концепцию eStream. Этот прицеп имел собственную электрифицированную силовую установку, которую можно было использовать для медленной регулировки положения прицепа, когда он был отсоединен от тягача или для помощи тягача с электрическим приводом во время движения. И Airstream — не единственный бренд, рассматривающий, как будет выглядеть путешествие в будущем электромобилей. Конкурирующие производители автофургонов Winnebago и Bowlus работают над экологически чистыми способами путешествий и электрифицированными вариантами кемперов.

Хотя разработанный Porsche новый концепт дома на колесах, который вы видите здесь, не имеет такой трансмиссии, команда дизайнеров позаботилась о том, чтобы максимизировать аэродинамику прицепа. Вместо скругленной задней части, как у других кемперов Airstream, концепт имеет усеченную плоскую конструкцию, которая лучше подходит для аэродинамики.

Полностью ровная нижняя сторона прицепа — еще одна попытка сделать его более аэродинамическим. В концепции используются композитные материалы, такие как углеродное волокно, чтобы снизить вес. Для того чтобы снизить сопротивление воздуха, дизайнеры Porsche даже отказались от фирменных заклепок Airstream.

Длина концепта похожа на 5-метровый кемпер Caravel, но новый кемпер более компактен и ниже по высоте, поскольку он рассчитан на то, чтобы поместиться в стандартный гараж, когда не используется. Сам прицеп можно опустить на подвеске, чтобы он прошел через дверь гаража, а подъемная крыша обеспечивает пространство для головы в прицепе, когда она припаркована в кемпинге.

Внутри кабина концептуального прицепа современная, с чистыми линиями и разумно встроенными функциями. В ванной комнате есть вращающаяся дверь, чтобы сэкономить пространство, а весь корпус покрыт красивой гнутой деревянной отделкой. Мини-кухня оснащена плитой с двумя конфорками и встроенной раковиной; выдвижной удлинитель столешницы можно использовать во время приготовления пищи или когда требуется больше места.

Столовая, также превращающаяся в кровать, расположена в задней части кабины кемпера, а верхние контейнеры для хранения вещей не имеют традиционной дверцы, а используют вместо них простые лямки. В общем, дизайн интерьера — это то, чего вы ожидаете от Porsche Design и имеет чистые линии, закругленные края и много хромированных и углеродных цветовых схем.

Если трейлер пройдет стадию концепции, следует ожидать, что у него будет премиальная цена. Текущая линейка Airstream уже продается на более высоком уровне рынка автофургонов. Сосредоточенность бренда на материалах премиум-класса и конструкциях, изготовленных вручную, заслужила ему репутацию долговечности и завоевала базу поклонников, ожидающих качество — добродетель, за которую клиенты, очевидно, готовы платить.

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Мета По материалам:

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