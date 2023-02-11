Porsche готовят новый сверхмощный электрокроссовер на семь мест (фото) — Finance.ua

Porsche готовят новый сверхмощный электрокроссовер на семь мест (фото) Сегодня 04:46 — Фондовый рынок

Porsche планируют существенно расширить линейку своих электрических моделей. Возглавит ее новый загадочный кроссовер K1, который находится в разработке уже три года.

Кроссовер K1 будет семиместным станет прямым конкурентом моделям Mercedes-Benz EQS и BMW iX. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Появление новой флагманской модели ожидается в 2027 году. Источники поделились, что кроссовер с кодовым названием K1 будет отличаться от любого предыдущего серийного автомобиля Porsche.

Длина нового семиместного электрокроссовера будет достигать около пяти метров. Он получит купеобразный силуэт, но будет вместительным.

Генеральный директор Оливер Блюм рассказал, что Porsche K1 будет «очень спортивным внедорожником». Модель предложит новейшие синхронные электродвигатели, высокопроизводительные батареи и технологию быстрой зарядки нового поколения.

В Porsche разрабатывают новый семиместный электрокроссовер уже более трех лет. За основу взяли концепцию двух других кроссоверов бренда — Cayenne и Macan.

Модель K1 будет построена на платформе Premium Platform Electric, как и новый Macan. Кроссовер разделит ее с другими электрическими автомобилями бренда.

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Фокус По материалам:

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