Porsche готовят новый сверхмощный электрокроссовер на семь мест (фото) — Finance.ua
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Porsche готовят новый сверхмощный электрокроссовер на семь мест (фото)

Фондовый рынок
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Porsche планируют существенно расширить линейку своих электрических моделей. Возглавит ее новый загадочный кроссовер K1, который находится в разработке уже три года.
Porsche готовят новый сверхмощный электрокроссовер на семь мест (фото)
Кроссовер K1 будет семиместным станет прямым конкурентом моделям Mercedes-Benz EQS и BMW iX. Об этом сообщили на сайте Autocar.
Появление новой флагманской модели ожидается в 2027 году. Источники поделились, что кроссовер с кодовым названием K1 будет отличаться от любого предыдущего серийного автомобиля Porsche.
Длина нового семиместного электрокроссовера будет достигать около пяти метров. Он получит купеобразный силуэт, но будет вместительным.
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Генеральный директор Оливер Блюм рассказал, что Porsche K1 будет «очень спортивным внедорожником». Модель предложит новейшие синхронные электродвигатели, высокопроизводительные батареи и технологию быстрой зарядки нового поколения.
В Porsche разрабатывают новый семиместный электрокроссовер уже более трех лет. За основу взяли концепцию двух других кроссоверов бренда — Cayenne и Macan.
Модель K1 будет построена на платформе Premium Platform Electric, как и новый Macan. Кроссовер разделит ее с другими электрическими автомобилями бренда.
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По материалам:
Фокус
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