Поражение россии не означает автоматической отмены санкций — глава Минфина США
Часть санкций, введенных в отношении россии, могут остаться в силе даже после окончания войны и подписания мирного соглашения между рф и Украиной.
Об этом заявила в интервью Wall Street Journal министр финансов США Джанет Йеллен.
Еллен сказала, что неизбежное по итогам войны мирное соглашение между россией и Украиной может привести к пересмотру санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику. Однако «учитывая произошедшее, мы, возможно, считали бы, что некоторые санкции должны остаться в силе», — сказала она.
Глава Минфина США также отметила, что «со стороны россии не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, которые были бы приемлемы для Украины».
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью