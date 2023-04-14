Популярный Renault Captur получит очередные улучшения (фото) — Finance.ua
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Популярный Renault Captur получит очередные улучшения (фото)

Фондовый рынок
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Популярный Renault Captur получит очередные улучшения (фото)
Популярный Renault Captur получит очередные улучшения (фото)
Французский автопроизводитель Renault готовится к обновлению своего популярного кроссовера Captur. Согласно информации и фото, опубликованным на портале Carscoops.com, новый Captur получит многочисленные улучшения, которые сделают его еще более удобным и привлекательным для пользователей.
Одной из ключевых новинок, которые можно ожидать от обновленного Captur, является измененный дизайн внешнего вида. В частности, передняя часть автомобиля получит обновленную решетку радиатора, новые LED фары с дневным светом, а также новый бампер с модернизированным дизайном. Эти изменения придадут автомобилю больше эксклюзивности и динамичности.
Кроме того, согласно источнику, обновленный Captur получит также улучшенную оснастку. Внутреннее пространство автомобиля будет обновлено с использованием высококачественных материалов, новых цветов и декоративных элементов, что создаст комфортную и стильную атмосферу для пассажиров. Также важной новинкой может стать улучшенная медиасистема, которая будет более современной и функциональной.
С точки зрения технических обновлений, обновленный Renault Captur может получить новые двигатели. В частности, ожидается, что автомобиль будет доступен с более эффективными двигателями, отвечающими современным экологическим стандартам. Также возможно, что в обозримом будущем производитель представит гибридную или полностью электрическую версию Captur, соответствующую актуальным тенденциям развития автомобильной индустрии.
По материалам:
MMR
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