Популярный Renault Captur получит очередные улучшения (фото) — Finance.ua

Популярный Renault Captur получит очередные улучшения (фото) 14.04.2023, 01:08 — Фондовый рынок

Популярный Renault Captur получит очередные улучшения (фото)

Французский автопроизводитель Renault готовится к обновлению своего популярного кроссовера Captur. Согласно информации и фото, опубликованным на портале Carscoops.com , новый Captur получит многочисленные улучшения, которые сделают его еще более удобным и привлекательным для пользователей.

Одной из ключевых новинок, которые можно ожидать от обновленного Captur, является измененный дизайн внешнего вида. В частности, передняя часть автомобиля получит обновленную решетку радиатора, новые LED фары с дневным светом, а также новый бампер с модернизированным дизайном. Эти изменения придадут автомобилю больше эксклюзивности и динамичности.

Кроме того, согласно источнику, обновленный Captur получит также улучшенную оснастку. Внутреннее пространство автомобиля будет обновлено с использованием высококачественных материалов, новых цветов и декоративных элементов, что создаст комфортную и стильную атмосферу для пассажиров. Также важной новинкой может стать улучшенная медиасистема, которая будет более современной и функциональной.

С точки зрения технических обновлений, обновленный Renault Captur может получить новые двигатели. В частности, ожидается, что автомобиль будет доступен с более эффективными двигателями, отвечающими современным экологическим стандартам. Также возможно, что в обозримом будущем производитель представит гибридную или полностью электрическую версию Captur, соответствующую актуальным тенденциям развития автомобильной индустрии.

MMR По материалам:

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