Популярный курорт вводит для туристов штрафы до 3 тысяч евро — Finance.ua
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Популярный курорт вводит для туристов штрафы до 3 тысяч евро

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Один из самых популярных испанских курортов Тенерифе, крупнейший из группы Канарских островов, с 17 января 2023 года вводит целый ряд жестких правил для туристов, нарушение которых грозит большими штрафами.
Как пишет express.co.uk, согласно новым правилам, туристы могут быть оштрафованы за оставленный мусор, курение на пляжах региона, неправильное использование мусорных баков, кормление диких животных и птиц, а также рисование граффити и повреждение общественной собственности.
Незначительные нарушения правил повлекут за собой штраф в размере 750 евро, а в случае серьезных инцидентов туристов оштрафуют на 1500 евро. В самых серьезных случаях туристы могут быть оштрафованы на сумму до 3000 евро.

Как избежать штрафов на Тенерифе

Теперь туристы на пляжах смогут курить только в специально отведенных местах, отмеченных соответствующими знаками.
Пляжные бары, киоски, рестораны и другие заведения, работающие на пляжах, могут быть оштрафованы за отсутствие мусорного бака. Также им грозит штраф за использование одноразового пластика или создание мусора и беспорядка на пляже.
Более того, штраф теперь можно получить и за неправильное использование мусорных баков. Так, выбрасывание зажженных сигарет или сигар в мусорные баки может привести к тому, что туристы будут оштрафованы за нарушение правил безопасности. Туристы также должны будут упаковать свои отходы, прежде чем выбрасывать их в мусор в помещении, где они остановились на отдых.
Кормление недомашних животных, таких как голуби, крысы и бродячие коты, также может привести к штрафу: кормить бездомных животных на острове теперь разрешено только в авторизованных кормушках.
Также можно получить штраф за любые граффити, надписи или царапины в любом общественном месте. Это включает транспорт, деревья, скамейки, вывески и многое другое.
Местные власти уверяют, что правила были разработаны для того, чтобы защитить невероятную природную красоту курорта и сохранить его пляжи в чистоте.

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По материалам:
УНІАН
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