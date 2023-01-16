Популярный курорт вводит для туристов штрафы до 3 тысяч евро — Finance.ua

Популярный курорт вводит для туристов штрафы до 3 тысяч евро Сегодня 18:00

Один из самых популярных испанских курортов Тенерифе, крупнейший из группы Канарских островов, с 17 января 2023 года вводит целый ряд жестких правил для туристов, нарушение которых грозит большими штрафами.

Как пишет express.co.uk , согласно новым правилам, туристы могут быть оштрафованы за оставленный мусор, курение на пляжах региона, неправильное использование мусорных баков, кормление диких животных и птиц, а также рисование граффити и повреждение общественной собственности.

Незначительные нарушения правил повлекут за собой штраф в размере 750 евро, а в случае серьезных инцидентов туристов оштрафуют на 1500 евро. В самых серьезных случаях туристы могут быть оштрафованы на сумму до 3000 евро.

Как избежать штрафов на Тенерифе

Теперь туристы на пляжах смогут курить только в специально отведенных местах, отмеченных соответствующими знаками.

Пляжные бары, киоски, рестораны и другие заведения, работающие на пляжах, могут быть оштрафованы за отсутствие мусорного бака. Также им грозит штраф за использование одноразового пластика или создание мусора и беспорядка на пляже.

Более того, штраф теперь можно получить и за неправильное использование мусорных баков. Так, выбрасывание зажженных сигарет или сигар в мусорные баки может привести к тому, что туристы будут оштрафованы за нарушение правил безопасности. Туристы также должны будут упаковать свои отходы, прежде чем выбрасывать их в мусор в помещении, где они остановились на отдых.

Кормление недомашних животных, таких как голуби, крысы и бродячие коты, также может привести к штрафу: кормить бездомных животных на острове теперь разрешено только в авторизованных кормушках.

Также можно получить штраф за любые граффити, надписи или царапины в любом общественном месте. Это включает транспорт, деревья, скамейки, вывески и многое другое.

Местные власти уверяют, что правила были разработаны для того, чтобы защитить невероятную природную красоту курорта и сохранить его пляжи в чистоте.

УНІАН По материалам:

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