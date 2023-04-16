Популярная в Украине марка анонсировала автомобиль за 11 тысяч долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Популярная в Украине марка анонсировала автомобиль за 11 тысяч долларов

Технологии&Авто
13
Популярная в Украине марка анонсировала автомобиль за 11 тысяч долларов
Популярная в Украине марка анонсировала автомобиль за 11 тысяч долларов
Mitsubishi анонсировала обновленную версию кей-кара eK Space для домашнего рынка. Продажи этой машины начнутся в Японии 25 мая, а обойдется она от 1 547 700 до 1 793 000 иен или от 11 600 до 13 500 долларов.
Судя по первому официальному изображению, снаружи рестайлинговый Mitsubishi eK Space будет отличаться от предыдущего, прежде всего, «передком» — радиаторной решеткой с трехмерным рисунком и другим бампером. Также он уже в базе получит полностью светодиодные фары и 14-дюймовые колёсные колпаки нового дизайна.
Популярная в Украине марка анонсировала автомобиль за 11 тысяч долларов
Интерьер
В салоне обновленный кей-кар можно будет узнать по новой тканевой отделке сидений, салонному зеркалу заднего вида со встроенным дисплеем (видимо, для изображения с камеры) и задним ремням безопасности с преднатяжителем.
Популярная в Украине марка анонсировала автомобиль за 11 тысяч долларов
Технические характеристики
Двигатель, вероятно, останется тот же. Актуальный Mitsubishi eK Space оснащается бензиновым двигателем объемом 0,66 литра, который в атмосферном варианте выдает 52, а в турбированном — 64 лошадиные силы. Коробка передач в обоих случаях — вариатор, а привод может быть как передним, так и полным в зависимости от комплектации.
Напомним, в марте Mitsubishi опубликовала глобальную стратегию развития компании до 2030 года. Согласно плану, уже в ближайшие пять лет (к 2028 году) в ее линейку должны войти 16 новых моделей.
По материалам:
Avtosota
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.