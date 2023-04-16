Популярная в Украине марка анонсировала автомобиль за 11 тысяч долларов — Finance.ua

Популярная в Украине марка анонсировала автомобиль за 11 тысяч долларов Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

Популярная в Украине марка анонсировала автомобиль за 11 тысяч долларов

Mitsubishi анонсировала обновленную версию кей-кара eK Space для домашнего рынка. Продажи этой машины начнутся в Японии 25 мая, а обойдется она от 1 547 700 до 1 793 000 иен или от 11 600 до 13 500 долларов.

Судя по первому официальному изображению, снаружи рестайлинговый Mitsubishi eK Space будет отличаться от предыдущего, прежде всего, «передком» — радиаторной решеткой с трехмерным рисунком и другим бампером. Также он уже в базе получит полностью светодиодные фары и 14-дюймовые колёсные колпаки нового дизайна.

Интерьер

В салоне обновленный кей-кар можно будет узнать по новой тканевой отделке сидений, салонному зеркалу заднего вида со встроенным дисплеем (видимо, для изображения с камеры) и задним ремням безопасности с преднатяжителем.

Технические характеристики

Двигатель, вероятно, останется тот же. Актуальный Mitsubishi eK Space оснащается бензиновым двигателем объемом 0,66 литра, который в атмосферном варианте выдает 52, а в турбированном — 64 лошадиные силы. Коробка передач в обоих случаях — вариатор, а привод может быть как передним, так и полным в зависимости от комплектации.

Напомним, в марте Mitsubishi опубликовала глобальную стратегию развития компании до 2030 года. Согласно плану, уже в ближайшие пять лет (к 2028 году) в ее линейку должны войти 16 новых моделей.

Avtosota По материалам:

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