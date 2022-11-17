Пополнение биржи WhiteBIT теперь в 30 000 терминалов EasyPay и IBox — Finance.ua
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Пополнение биржи WhiteBIT теперь в 30 000 терминалов EasyPay и IBox

Финтех и Карты
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Пополнение биржи WhiteBIT теперь в 30 000 терминалов EasyPay и IBox
Пополнение биржи WhiteBIT теперь в 30 000 терминалов EasyPay и IBox
Теперь благодаря WhiteEX вы можете пополнить баланс криптовалютной биржи WhiteBIT через платежные терминалы EasyPay и IBox. Это две крупнейшие сети в Украине, насчитывающие около 30 000 терминалов в больших и малых городах Украины.
Каждый пользователь биржи может быстро и в любое удобное время пополнить свой баланс. Кроме того, WhiteEX предлагает самую низкую комиссию при пополнении среди всех онлайн-шлюзов. Через терминалы EasyPay и IBox вы платите только 1,1% от суммы пополнения — никаких дополнительных и скрытых комиссий биржи или сервиса.

Как это работает?

Находите ближайший терминал уже сейчас и пополняйте биржу в несколько простых шагов:
  1. Выберите иконку с логотипом WhiteBIT на терминале или введите в поиск WhiteBIT.
  2. Введите номер телефона, на который вы получите WhiteBIT.
  3. Внесите желаемую сумму пополнения.
  4. Получите WhiteBIT в SMS-сообщении на указанный номер телефона.
Карту терминалов можно найти здесь.
Справка: WhiteBIT — крупнейшая криптовалютная биржа Европы, которая является лидером в Украине, отвечает всем требованиям KYC и AML, а ее услугами пользуются более 3,5 миллиона клиентов. Сегодня WhiteBIT входит в ТОП-2 биржи мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.
По материалам:
whitebit
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