Пополнение биржи WhiteBIT теперь в 30 000 терминалов EasyPay и IBox — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Пополнение биржи WhiteBIT теперь в 30 000 терминалов EasyPay и IBox Сегодня 09:12 — Финтех и Карты

Пополнение биржи WhiteBIT теперь в 30 000 терминалов EasyPay и IBox

Теперь благодаря WhiteEX вы можете пополнить баланс криптовалютной биржи WhiteBIT через платежные терминалы EasyPay и IBox. Это две крупнейшие сети в Украине, насчитывающие около 30 000 терминалов в больших и малых городах Украины.

никаких дополнительных и скрытых комиссий биржи или сервиса. Каждый пользователь биржи может быстро и в любое удобное время пополнить свой баланс. Кроме того, WhiteEX предлагает самую низкую комиссию при пополнении среди всех онлайн-шлюзов. Через терминалы EasyPay и IBox вы платите только 1,1% от суммы пополнения —

Как это работает?

Находите ближайший терминал уже сейчас и пополняйте биржу в несколько простых шагов:

Выберите иконку с логотипом WhiteBIT на терминале или введите в поиск WhiteBIT. Введите номер телефона, на который вы получите WhiteBIT. Внесите желаемую сумму пополнения. Получите WhiteBIT в SMS-сообщении на указанный номер телефона.

Карту терминалов можно найти здесь

Справка: WhiteBIT — крупнейшая криптовалютная биржа Европы, которая является лидером в Украине, отвечает всем требованиям KYC и AML, а ее услугами пользуются более 3,5 миллиона клиентов. Сегодня WhiteBIT входит в ТОП-2 биржи мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.

whitebit По материалам:

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