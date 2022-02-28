Поможем армии вместе! — Finance.ua

ПРОМО

Поможем армии вместе!

Сегодня 15:31 — Личные финансы

Друзья, мы максимально упростили возможность финансовой помощи ВСУ!

Чтобы перечислить средства, заходите в приложение UnexBank Online , выбирайте Оплата услуг, там — Помощь нашей армии. Заполняйте поле суммы, которую можете перевести, а в поле Параметры платежа — короткие слова поддержки (например: Слава Украине! Героям слава!). Деньги перечисляются мгновенно.

Все будет Украина!

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