Поможем армии вместе! — Finance.ua

Поможем армии вместе!
Сегодня 15:31 — Личные финансы
Друзья, мы максимально упростили возможность финансовой помощи ВСУ!
Чтобы перечислить средства, заходите в приложение UnexBank Online , выбирайте Оплата услуг, там — Помощь нашей армии. Заполняйте поле суммы, которую можете перевести, а в поле Параметры платежа — короткие слова поддержки (например: Слава Украине! Героям слава!). Деньги перечисляются мгновенно.
Все будет Украина!
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