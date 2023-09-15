Помощь ООН: кто сможет получить зимние наборы и топливо — Finance.ua

Помощь ООН: кто сможет получить зимние наборы и топливо Сегодня 11:00 — Личные финансы

ООН планирует обеспечить около миллиона украинцев зимними наборами и топливом.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Зимние наборы для украинцев

Кластер ООН по вопросам жилья и непродовольственных товаров в Украине планирует обеспечить зимними наборами до 1 миллиона человек.

В частности, подготовлены специальные наборы для зимы, включающие:

• зимние высокотемпературные одеяла;

• матрасы и покрывала;

• электрические и твердотопливные обогреватели.

Еще один вид помощи — это снабжение топливом: дровами, угольными брикетами.

Кластер ООН тесно сотрудничает с Минреинтеграции, с региональными и местными властями по подготовке к зимнему периоду.

Кто из пенсионеров может получить доплаты от ООН

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.

В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, которые:

• проживают на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень );

• получают пенсионные выплаты менее 3000 грн;

• не получали других денежных пособий (помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

Размер доплат и нужно ли писать заявление на помощь

Пенсионеры, которые отвечают условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты — 100 грн.

Денежные средства выплачиваются непосредственно на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Информация о пенсионерах, отвечающих требованиям программы, содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.

Программа нацелена примерно на 260 тысяч пенсионеров, и каждый пенсионер будет получать выплаты не менее четырех месяцев подряд.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.