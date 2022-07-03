Помощь на покупку продуктов в супермаркетах с 1 июля увеличивается — Finance.ua
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Помощь на покупку продуктов в супермаркетах с 1 июля увеличивается

Личные финансы
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Помощь на покупку продуктов в супермаркетах с 1 июля увеличивается
Помощь на покупку продуктов в супермаркетах с 1 июля увеличивается
Украинцы, нуждающиеся в помощи и пользующиеся для этого платформой єДопомога, с июля смогут получить больше средств на покупку продуктов и товаров в супермаркетах. Обновление касается программы Предоплаты на продукты и товары, инициированной компаниями Mastercard и Fozzy Group.
Об этом сообщили в Минмоцполитики
Через платформу єДопомога каждый желающий может стать благотворителем. Для этого на платформе єДопомога необходимо выбрать заявку на помощь и оплатить Предоплату — на сумму 200, 500 или 1000 гривен. После этого заявитель получит специальный цифровой код, который можно использовать для приобретения необходимых продуктов и товаров для дома в торговых сетях: «Сильпо», Le Silpo, «Фора», «Thrash!Траш!» и FOZZY.
Теперь к каждой предоплате в течение трех месяцев, начиная с июля, сумма помощи будет увеличиваться. При оплате 200 гривен прибавляется 50 грн, при оплате 500 грн — 75 грн, 1000 грн — 100 грн.

Как получить помощь

  1. Зарегистрируйтесь на платформе https://social.edopomoga.gov.ua/ru/.
  2. Оставьте заявку на помощь с перечнем необходимых вам товаров.
  3. Когда Благотворитель выберет заявку и произведет оплату, вы получите код в электронном кабинете на платформе и смс-сообщение на номер мобильного телефона. Чтобы воспользоваться помощью, при покупках на кассе нужно предоставить цифры кода из СМС или же показать Предоплату єДопомога со штрих-кодом для сканирования.
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Предоплата єДопомога, оплаченная 1 июля 2022 г. или позже, действительна в течение 30 дней с даты оплаты и может быть использована только для покупок в торговых сетях «Сильпо», Le Silpo, «Фора», «Thrash!Траш!» и FOZZY.

Как помочь

  1. Зарегистрируйтесь на платформе https://social.edopomoga.gov.ua/ru/.
  2. Выберите заявку, которую хотите закрыть, и удобный номинал для оплаты: 200, 500 или 1000 гривен.
  3. Оплатите выбранную вами сумму. При оплате средств картой Mastercard заявитель дополнительно получит от 50 до 100 гривен в зависимости от суммы вашей помощи.
После использования заявителем помощи благотворители будут получать на почту подтверждение о перечне приобретенных товаров.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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