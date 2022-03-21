Помощь армии: украинцы создали коллекцию NFT-искусства #ActLikeZelensky — Finance.ua
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Помощь армии: украинцы создали коллекцию NFT-искусства #ActLikeZelensky

Сегодня 19:30Финтех и Карты
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Украинские digital-специалисты создали коллекцию NFT-искусства #ActLikeZelensky. Коллекция изображает президента Украины в 100 различных образах и показывает конкретные действия, которые помогут Украине одержать победу в войне с россией.
Средства от продажи произведений будут переданы инициативе Arms, занимающейся покупкой военного снаряжения для украинских защитников на передовой.
Помощь армии: украинцы создали коллекцию NFT-искусства #ActLikeZelensky
«Храбрость и патриотизм нашего президента отмечают люди во всем мире. Мы хотим воспользоваться этим и призвать его поклонников делать то, что он ценит больше всего — конкретные действия, которые могут остановить врага. Есть очень много способов, как помочь Украине, поэтому каждый может выбрать свой и стать героем Украины так же, как Зеленский», — говорят основатели проекта.
NFT-коллекция #ActLikeZelensky имеет конкретную цель — приобрести 1 тыс. тепловизоров, 500 радио, 500 фонариков и 500 защитных комплектов (бронежилет и каска). Именно этих вещей не хватает защитникам Украины на передовой. Если благодаря аукционам удастся собрать больше, они пойдут организации LifelineForKharkiv и фонда Вернись живым.
Обычно коллекционеров NFT-искусства привлекает уникальность NFT токенов и эксклюзивное право собственности на токен. Но многие все еще не понимают, почему кто-то тратит деньги на цифровое искусство, которое находится в открытом доступе. С #ActLikeZelensky этот вопрос отпадает — это уникальная NFT-коллекция, сочетающая чувство эксклюзивности с чувством гордости за помощь, которую этот токен оказал украинским защитникам", — рассказывает команда создателей коллекции.
NFT — это цифровой актив, работающий на основе блокчейна, равно как криптовалюта. Другие токены взаимозаменяемы, а NFT — уникальны. Все, что существует в интернете, может стать NFT, но каждый NFT неповторим и у каждого — свой эксклюзивный владелец.
По материалам: Finance.UA
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