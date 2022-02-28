Помогаем нашим военным вместе! — Finance.ua

ПРОМО

Помогаем нашим военным вместе!

СomInBank осуществляет сбор средств в национальной валюте в поддержку Вооруженных Сил Украины через кассы отделений Банка Бесплатно по следующим реквизитам:

Для зачисления средств в национальной валюте:

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA843000010000000047330992708

код ЕГРПОУ 00032106

Национальный банк Украины

Слава Украине!

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