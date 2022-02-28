Помогаем нашим военным вместе! — Finance.ua

Помогаем нашим военным вместе!
Сегодня 14:53 — Кредит&Депозит
СomInBank осуществляет сбор средств в национальной валюте в поддержку Вооруженных Сил Украины через кассы отделений Банка Бесплатно по следующим реквизитам:
Для зачисления средств в национальной валюте:
Банк: Национальный банк Украины
МФО 300001
Счет № UA843000010000000047330992708
код ЕГРПОУ 00032106
Национальный банк Украины
Слава Украине!
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