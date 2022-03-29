Помогаем спасать страну с помощью NFT — Finance.ua

Проект Ukraine War NFT — огромное объединение художников, маркетологов, копирайтеров и дизайнеров, которые изо всех сил пытаются спасти свою страну и хотят остановить войну с помощью искусства и IT-технологий.
Проект включает коллекцию NFT, направленную на поддержку Украины в войне с агрессором. Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим беженцам для нужд Вооруженных Сил Украины и других защитников нашей страны.
Это не какая-нибудь компания, не фонд. Это собрание небезразличных людей, желающих помочь. Все, что касается движения собранных средств, совершенно прозрачно. Любая информация о покупке NFT фиксируется и выставляется на всеобщее обозрение. Также каждый желающий имеет возможность в режиме реального времени смотреть за аукционом на OpenSea.