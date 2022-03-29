Помогаем спасать страну с помощью NFT — Finance.ua
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Помогаем спасать страну с помощью NFT

Сегодня 17:15Финтех и Карты
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Помогаем спасать страну с помощью NFT
Проект Ukraine War NFT — огромное объединение художников, маркетологов, копирайтеров и дизайнеров, которые изо всех сил пытаются спасти свою страну и хотят остановить войну с помощью искусства и IT-технологий.
Проект включает коллекцию NFT, направленную на поддержку Украины в войне с агрессором. Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим беженцам для нужд Вооруженных Сил Украины и других защитников нашей страны.
Это не какая-нибудь компания, не фонд. Это собрание небезразличных людей, желающих помочь. Все, что касается движения собранных средств, совершенно прозрачно. Любая информация о покупке NFT фиксируется и выставляется на всеобщее обозрение. Также каждый желающий имеет возможность в режиме реального времени смотреть за аукционом на OpenSea.
Больше узнать о проекте можно по ссылке на сайте http://uawarnft.com/
Выбрать NFT из коллекции для помощи украинской армии и пострадавшим от войны — https://opensea.io/ukrwarnft
Социальные сети Ukraine War NFT Facebook: https://www.facebook.com/uawarnft/
Инстаграм: https://www.instagram.com/uawarnft/
Твиттер: https://twitter.com/uawarnft
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/uawarnft/

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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