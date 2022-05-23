Поляки могут получить особый статус в Украине — Finance.ua

Поляки могут получить особый статус в Украине

Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке «зеркального» законопроекта о расширенных возможностях для граждан Польши в Украине, пише sud.ua

"Другое решение, о котором сказал сегодня, — это подготовка законопроекта, который будет зеркальным аналогом принятого в Польше закона о наших гражданах, об украинцах. Как теперь у них? Украинцы и украинки, которые временно пребывают в Польше, спасаясь от этой войны, де-факто и де-юре получили те же возможности, что и поляки.

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И это будет правильный жест — принять такой закон в Украине. Пусть будет так, что гражданам Польши никогда не придется таким законом пользоваться. Но давайте продемонстрируем нашу благодарность и наше уважение.

И хочу, чтобы это было элементом нашей новой политики соседства. Мы должны разрешить споры и убрать давление прошлого из наших современных отношений со всеми соседями Украины, которые уважают нас и которые не являются оккупантами нашего государства", — сказал Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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