Поляки хотят купить "Сэнс Банк" — Finance.ua

Поляки хотят купить "Сэнс Банк" Сегодня 14:35 — Фондовый рынок

Польские инвесторы заинтересованы войти в капитал «Сенс Банка».

Об этом в интервью FinClub рассказал Симеон Дянков, выполняющий функции доверенного лица «Сэнс Банка» (ранее — «Альфа-Банк»).

Мы полгода ведем переговоры с польскими, болгарскими, венгерскими, чешскими инвесторами. Для нас важно было найти европейского инвестора с универсальной банковской лицензией для предоставления полного спектра услуг, — рассказал Дянков. — Последние несколько месяцев мы больше общаемся с потенциальными инвесторами из Польши".

На следующей неделе Симеон Дянков планирует посетить Киев для встреч с представителями НБУ и Офиса Президента, чтобы согласовать следующие шаги. Соглашение с поляками должно пройти в два этапа: на первом новый инвестор должен размыть долю подсанкционных акционеров «Сенс Банка» до 10%, а на втором — выкупить у них доли.

Напомним, что в апреле 2022 года НБУ назначил Симеона Дянкова доверенным лицом собственников основной доли капитала «Сенс Банка», к которым в том числе были применены антироссийские санкции: Михаила Фридмана, Петра Авена, Андрея Косогова. Основной задачей Симеона Дянкова было снижение доли подсанкционных лиц.

Фінансовий клуб По материалам:

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