Получите до 20% кешбэка с картой АТБ от Райфа — Finance.ua

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Получите до 20% кешбэка с картой АТБ от Райфа

Сегодня 15:37 — Личные финансы

И снова акция для владельцев карты АТБ от Райфа: ловите от 10 до 20% на карту за покупку молочных продуктов от ТМ «Своя Линия».

Акция действует с 24 февраля по 5 марта 2022 включительно в сети магазинов АТБ на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий в пределах, определенных действующим законодательством Украины.

Как принять участие в акции?

Получите уведомление об участии в акции;

Рассчитывайтесь картой за молочные продукты ТМ «Своя Линия» (детально о перечне товаров — в правилах акции);



Ожидайте до 19 марта на зачисление от 10 до 20% за совершенные покупки.



Не упускайте свой шанс: открывайте карту АТБ от Райфа, совершайте покупки в сети АТБ и ждите персональных предложений.

С картой АТБ от Райфа выгоднее!

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