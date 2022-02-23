Получите до 20% кешбэка с картой АТБ от Райфа — Finance.ua

И снова акция для владельцев карты АТБ от Райфа: ловите от 10 до 20% на карту за покупку молочных продуктов от ТМ «Своя Линия».
Акция действует с 24 февраля по 5 марта 2022 включительно в сети магазинов АТБ на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий в пределах, определенных действующим законодательством Украины.
Как принять участие в акции?
Получите уведомление об участии в акции;
Рассчитывайтесь картой за молочные продукты ТМ «Своя Линия» (детально о перечне товаров — в правилах акции);
Ожидайте до 19 марта на зачисление от 10 до 20% за совершенные покупки.
Не упускайте свой шанс: открывайте карту АТБ от Райфа, совершайте покупки в сети АТБ и ждите персональных предложений.