Получить возмещение от ФГВФЛ можно будет через Дію — Finance.ua

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Получить возмещение от ФГВФЛ можно будет через Дію

Личные финансы
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Получить возмещение от ФГВФЛ можно будет через Дію
Получить возмещение от ФГВФЛ можно будет через Дію
В ближайшее время украинцы могут подать заявление и получить от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение средств, размещенных в неплатежеспособном банке.
Новую услугу 19 июня анонсировали вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут. Также они подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.
По словам Федорова, разработка велась больше месяца и уже на финальном этапе. Минцифры представляет новую услугу отдельно.

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«Это важная услуга, ее клиентами на сегодняшний день являются 1,4 млн счетов — это украинцы, которые вкладывали свои средства в банки. Общая сумма — 3,2 млрд грн, которые государство может компенсировать и выплатить на все эти счета. Услуга будет работать в Дії, можно будет получить средства в несколько кликов: вы выбираете банк, в котором хранили средства и выбираете карточку єПідтримка, подписываете заявление электронной подписью и все — в течение этого дня или на следующий день максимум получаете деньги на свой счет», — объяснил руководитель Минцифры.
Светлана Рекрут напомнила, что в настоящее время по инициативе президента Владимира Зеленского государство гарантирует 100% вкладов, включая начисленные проценты.
«Какую задачу перед собой ставил Фонд: не только гарантировать 100%, но и сделать все возможное, чтобы получить эти средства максимально быстро, комфортно и безопасно. Это особенно важно во время войны. С начала войны мы выплатили более 7 млрд грн по обанкротившимся банкам. Получение средств физически в банке не только медленно, но и просто опасно. С начала полномасштабной войны мы через три недели запустили онлайн-выплату. Особенно это актуально для регионов, которые находятся под массивными ракетными обстрелами врага. Благодаря Дії и Минцифре услуга становится еще более безопасной, быстрой и комфортной», — отметила она.

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Рекрут уточнила, что в настоящее время в банковской системе более 1 трлн грн вкладов — с начала полномасштабной войны количество вкладов выросло на 30%.
Во время военного положения в Украине действует 100% гарантия на абсолютно все вклады физических лиц, а это:
  • текущие счета;
  • счета к вопросу;
  • пенсионные счета;
  • Депозиты.
Такая гарантия будет действовать во время военного положения и три месяца после него. Далее сумма гарантии будет составлять 600 тыс. грн, что в три раза больше, чем гарантированная сумма до полномасштабной войны. По словам Светланы Рекрут, эта сумма будет покрывать 99% вкладов.
По материалам:
Finance.ua
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