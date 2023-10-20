Получение е-рецептов упростили — Finance.ua

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Получение е-рецептов упростили

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Получение е-рецептов упростили
Получение е-рецептов упростили
Процесс использования электронных рецептов стал более удобным. Ранее пациент мог получить первый е-рецепт без визита к врачу только при острых или хронических заболеваниях.
Во всех остальных случаях он обязательно должен физически присутствовать на приеме у врача при выписке первого электронного рецепта.
Теперь же это требование не обязательно.
Это означает, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без личного приема пациента. Исключение — пациенты, проходящие заместительную поддерживающую терапию.
При этом в своем решении врач должен опираться на полученные от пациента данные о его текущем состоянии, жалобах, а также сведения из его первичной учетной медицинской документации. Также он обязательно должен внести медицинские записи о таком взаимодействии в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).
В то же время решение врача о дистанционном назначении лекарства должно обязательно соответствовать отраслевым стандартам в сфере здравоохранения, утвержденным Минздравом.
Также ранее мы сообщали, что отпуск наркотических (психотропных) лекарственных средств в аптеке начинает осуществляться исключительно на основании электронного рецепта. Так пациенты, которые проходят сложное лечение и нуждаются в обезболивании, смогут получать рецепт на такое лекарство более удобным способом.
При этом бумажный рецепт продолжает действовать на территориях, где ведутся активные боевые действия, и для назначения экстемпоральных наркотических лекарственных средств (то есть изготовляемых в аптеке).
Все эти изменения призваны упростить процесс назначения и отпуска рецептурных лекарственных средств и одновременно минимизировать проявления самолечения.
По материалам:
Finance.ua
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