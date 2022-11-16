Получат ли наследники выплаты в случае смерти пенсионера на оккупированной территории — Finance.ua
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Получат ли наследники выплаты в случае смерти пенсионера на оккупированной территории

Личные финансы
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Если пенсионер умер на оккупированной территории Украины и недополучил выплаты, эти средства наследуются.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона.
Она отметила, что на получение таких средств имеют право члены семьи, проживавшие с пенсионером. А если таковых не было, то другие наследники. Для получения средств нужно написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.
Такие деньги будут выплачены наследникам по заявлению в управление Пенсионного фонда тем наследникам, которые совместно проживали как члены семьи вместе с пенсионером.
Если у пенсионера нет членов семьи, которые с ним проживали, то пенсия включается в наследственное имущество и будет унаследована наследниками другой очереди в общем порядке, как все наследство.
Такая пенсия не пропадает. Начисленная и невыплаченная пенсия является частью наследственного имущества, подчеркнула Жолнович.
По материалам:
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