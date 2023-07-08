Половина поддельных часов в мире — копии Rolex: как компания пытается решить проблему Сегодня 22:13 — Фондовый рынок

Половина поддельных часов в мире — копии Rolex: как компания пытается решить проблему

Количество подделок часов системно растет, причем около половины подделок — это копии Rolex. Поэтому компания ужесточает проверку и ввела программу сертификации подержанных часов.

Об этом свидетельствуют данные дилера подержанных часов Watchfinder & Co., передает агентство Bloomberg.

В 2022 году около 10% часов, которые компания получила от продавцов для дальнейшей реализации, были определены как подделки в процессе аутентификации.

«Rolex является самым привлекательным брендом люксовых часов и пользуется высоким спросом, следовательно, его копии делают чаще всего», — сказал глава исполнительного директора Watchfinder Арьена ван де Валла.

Он заметил, что подделки становятся все более изощренными, и их труднее отличить от оригинала. Ранее Watchfinder мог идентифицировать около 80% фальшивых часов только по внешнему виду, но теперь — 20%. Теперь специалисты производят более детальную проверку, в частности, открывают задний корпус часов и проверяют механизмы.

Выяснилось, что одна из причин в том, что специалисты производителей часов вступают в сговор с мошенниками и помогают им создать копии, которые невозможно отличить.

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Трое бывших сотрудников компании Omega, являющейся частью Swatch Group AG, участвовали в преступном сговоре по продажам Omega Speedmaster Frankenstein. Часы приобрела сама же Omega на аукционе за более $3 млн. Лишь со временем выяснили, что приобрели копию.

В связи с такими случаями Rolex начала программу сертификации подержанных часов, которая проверяет подлинность подержанных часов, продаваемых через авторизованных дилеров.

Діло По материалам:

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