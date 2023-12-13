«Поломка подвижного состава»: в «Укрзализныце» предупредили об отмене международного рейса — Finance.ua
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«Поломка подвижного состава»: в «Укрзализныце» предупредили об отмене международного рейса

Фондовый рынок
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Из-за поломки подвижного состава словацких железных дорог поезд № 960/961 Кошице — Мукачево — Кошице сегодня не будет курсировать. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.
Однако следующие рейсы № 962 Кошице (11:46) — Мукачево (16:53) и № 963 Мукачево (18:16) — Кошице (21:33) заберут всех пассажиров с билетами на отмененный поезд.
«Укрзализныця» показала новый график движения поездов на 2024 год. Согласно ему, назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и три международных.
С 10 декабря 2023 года «Укрзализныця» повысила цены на пассажирские билеты — начали действовать новые тарифы с введением нового графика движения на международных рейсах. В компании объяснили, что это решение позволит обновить парк вагонов и уменьшит общий ущерб от пассажирских перевозок.
12 декабря стало известно, что поезд Чоп-Вена начал курсирование. Тогда в первый рейс отправились 120 пассажиров. Отмечается, что этот поезд подстроили под стартующий из столицы график поезда со спальными вагонами.
Таким образом, ночную часть путешествия за границу до станции Чоп пассажиры преодолевают в спальных вагонах, а днем ​​следуют по маршруту «Чоп — Будапешт — Вена» в сидячих вагонах венгерской железной дороги 1 или 2 класса.
По материалам:
УНІАН
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