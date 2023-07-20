Полный привод и 585 сил: раскрыты подробности нового суперкара Mercedes (фото) — Finance.ua

Полный привод и 585 сил: раскрыты подробности нового суперкара Mercedes (фото) 20.07.2023, 02:47 — Технологии&Авто

Полный привод и 585 сил: раскрыты подробности нового суперкара Mercedes (фото)

Mercedes готовит новое поколение своего суперкара AMG GT. Новинка будет доступна только в кузове купе и станет быстрее предшественника. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Генеральный директор AMG Майкл Шибе подтвердил, что следующий Mercedes-AMG GT разделит платформу с кабриолетом SL . Модель также станет тяжелее из-за новой компоновки интерьера 2+2.

Еще одним новшеством для модели станет наличие системы полного привода. Первое поколение модели было доступно только с задним приводом.

Недавно на тестах была подмечена версия AMG GT S. Она отличается наличием заднего спойлера, а также увеличенного переднего сплиттера.

Первые модификации суперкара оснастят 4,0-литровым турбированным двигателем V8 от Mercedes-AMG SL 55 и 63. Его мощность будет составлять от 470 до 585 л.с. в зависимости от версии.

В планы AMG входит создание гибридной модификации суперкара мощностью около 700 л. с. Она сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Стоимость нового Mercedes-AMG GT пока остается неизвестной. Дебют суперкара запланирован на сентябрь этого года.

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Фокус По материалам:

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