Полный привод и 585 сил: раскрыты подробности нового суперкара Mercedes (фото) — Finance.ua
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Полный привод и 585 сил: раскрыты подробности нового суперкара Mercedes (фото)

Технологии&Авто
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Полный привод и 585 сил: раскрыты подробности нового суперкара Mercedes (фото)
Полный привод и 585 сил: раскрыты подробности нового суперкара Mercedes (фото)
Mercedes готовит новое поколение своего суперкара AMG GT. Новинка будет доступна только в кузове купе и станет быстрее предшественника. Об этом рассказали на сайте Motor1.
Генеральный директор AMG Майкл Шибе подтвердил, что следующий Mercedes-AMG GT разделит платформу с кабриолетом SL. Модель также станет тяжелее из-за новой компоновки интерьера 2+2.
Еще одним новшеством для модели станет наличие системы полного привода. Первое поколение модели было доступно только с задним приводом.
Полный привод и 585 сил: раскрыты подробности нового суперкара Mercedes (фото)
Недавно на тестах была подмечена версия AMG GT S. Она отличается наличием заднего спойлера, а также увеличенного переднего сплиттера.
Первые модификации суперкара оснастят 4,0-литровым турбированным двигателем V8 от Mercedes-AMG SL 55 и 63. Его мощность будет составлять от 470 до 585 л.с. в зависимости от версии.
Полный привод и 585 сил: раскрыты подробности нового суперкара Mercedes (фото)
В планы AMG входит создание гибридной модификации суперкара мощностью около 700 л. с. Она сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.
Стоимость нового Mercedes-AMG GT пока остается неизвестной. Дебют суперкара запланирован на сентябрь этого года.
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По материалам:
Фокус
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