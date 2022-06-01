Полная гарантия по банковским вкладам возможна благодаря реструктуризации долгов ФГВФЛ — эксперт — Finance.ua
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Полная гарантия по банковским вкладам возможна благодаря реструктуризации долгов ФГВФЛ — эксперт

Сегодня 20:05Кредит&Депозит
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Долги Фонда гарантирования вкладов физических лиц реструктуризированы, что позволило обеспечить стопроцентные гарантии по банковским вкладам на время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя практики по реструктуризации KPMG в Украине Юрия Федорова.
По словам Федорова, реструктуризация долгов позволила ФГВФЛ высвободить средства, которые до этого направлялось на погашение задолженности.
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«Это, в свою очередь, позволило на время войны установить стопроцентные гарантии по вкладам, не залезая в карманы банков. Ведь законом не предусмотрено повышение регулярных взносов банков. Кроме того, реструктуризация сделала возможным повышение гарантированной суммы вкладов с довоенных 200 000 грн до 600 000 грн через три месяца после окончания военного положения», — пишет эксперт.
Он также отметил, что расширение гарантий по вкладам оправдано только тогда, когда в стране налажены сильный пруденциальный надзор и эффективная система урегулирования неплатежеспособности.
В Украине оба эти условия реализованы. В частности, благодаря тому, что Фонд гарантирования в годы предыдущего кризиса полностью выполнил свои обязательства перед вкладчиками, выплатив двум миллионам вкладчиков более 90 млрд грн, в обществе сформировалось понимание того, что при неплатежеспособности банка или его ликвидации вкладчики получат свои средства в пределах гарантированной суммы.
Также за прошлые годы был существенно усилен банковский надзор.
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Как следствие, с начала войны в Украине не только не происходит отток средств физических лиц из банков, а наоборот, зафиксирован рост на 10,8% за первый квартал: по состоянию на 1 февраля 2022 сумма остатков составляла 713,5 млрд грн, по состоянию на 1 марта 2022 года она уменьшилась до 705,3 млрд грн, а уже на 1 апреля 2022 года произошел существенный рост до 767,8 млрд грн.
Напомним, 13 апреля вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», которым предусмотрена реструктуризация задолженности Фонда перед государством по займам, предоставленным ему для преодоления последствий банковского кризиса 2014-2017 гг.
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По материалам: РБК-Україна
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