Полис автогражданки: как проверить наличие на дату ДТП — Finance.ua

Полис автогражданки: как проверить наличие на дату ДТП Сегодня 14:00 — Страхование

Полис автогражданки: как проверить наличие на дату ДТП

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины объяснило , как узнать наличие или отсутствие договора ОСАГО на дату совершения ДТП.

В этой ситуации достаточно знать как минимум государственный регистрационный номер транспортного средства и воспользоваться сервисом по ссылке

В МТСБУ напоминают, что ОСАГО покрывает ответственность виновного в ДТП водителя перед третьими лицами.

Как возмещаются убытки

Согласно закону «Об ОСАГО », возмещение ущерба пострадавшим осуществляет страховая компания, с которой виновник ДТП заключил договор обязательного страхования ответственности владельца транспортного средства.

Если же виновник без действующего полиса автогражданки, тогда ему придется оплатить пострадавшему нанесенный ущерб из собственного кармана.

ОСАГО является обязательным для автовладельца.

Новые суммы страховых выплат с 1 июля 2022 года

С 1 июля 2022 г. увеличиваются страховые суммы (максимальный размер выплат) по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств:

до 160 тыс. гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (до изменений эта сумма составляла 130 тыс. гривен);

до 320 тыс. гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (до изменений эта сумма составила 260 тыс. гривен).

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