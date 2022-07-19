Полис автогражданки: как проверить наличие на дату ДТП — Finance.ua
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Полис автогражданки: как проверить наличие на дату ДТП

Страхование
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Полис автогражданки: как проверить наличие на дату ДТП
Полис автогражданки: как проверить наличие на дату ДТП
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины объяснило, как узнать наличие или отсутствие договора ОСАГО на дату совершения ДТП.
В этой ситуации достаточно знать как минимум государственный регистрационный номер транспортного средства и воспользоваться сервисом по ссылке.
В МТСБУ напоминают, что ОСАГО покрывает ответственность виновного в ДТП водителя перед третьими лицами.

Как возмещаются убытки

Согласно закону «Об ОСАГО», возмещение ущерба пострадавшим осуществляет страховая компания, с которой виновник ДТП заключил договор обязательного страхования ответственности владельца транспортного средства.

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Если же виновник без действующего полиса автогражданки, тогда ему придется оплатить пострадавшему нанесенный ущерб из собственного кармана.
ОСАГО является обязательным для автовладельца.

Новые суммы страховых выплат с 1 июля 2022 года

С 1 июля 2022 г. увеличиваются страховые суммы (максимальный размер выплат) по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств:
  • до 160 тыс. гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (до изменений эта сумма составляла 130 тыс. гривен);
  • до 320 тыс. гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (до изменений эта сумма составила 260 тыс. гривен).

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По материалам:
Finance.ua
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