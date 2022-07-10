Полицейские Киевщины прекратили работу 12 подпольных игорных заведений — Finance.ua

Полицейские Киевщины прекратили работу 12 подпольных игорных заведений Сегодня 19:45 — Криминал

В ходе отработки на территории Киевской области правоохранители разоблачили незаконные игорные учреждения в Белоцерковском, Обуховском, Вышгородском и Бучанском районах.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

«В ходе обысков полицейские изъяли более 100 системных блоков, а также другую компьютерную технику и оборудование для онлайн-казино», — говорится в сообщении.

Все собранные материалы направлены детективам Бюро экономической безопасности Украины, к компетенциям которых относится расследование преступлений, связанных с незаконным игорным бизнесом.

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