Пользователи смартфонов Google пожаловались на серьезный брак камеры — Finance.ua

Пользователи смартфонов Google пожаловались на серьезный брак камеры Сегодня 03:46 — Фондовый рынок

В соцсетях стали появляться жалобы владельцев Pixel 7 на то, что в их смартфонах без всяких причин трескается стекло, защищающее объективы камер. Об этом сообщает издание «PhoneArena».

К моменту публикации новости журналисты насчитали около 10 случаев проявления проблемы. В каждом из них пользователи рассказали, что не роняли и не ударяли смартфон. Как правило, стекло либо полностью рассыпалось в кармане, либо сильно трескалось и постепенно осыпалось во время использования.

«Прошло меньше месяца. Никаких ударов — только повседневное использование. В сервисном центре мне сказали, что сам виноват. Но я уверен, что это брак. Google, пожалуйста, исправь это!» — Написал пользователь Twitter под ником CSThrowaway.

В свою очередь один из пользователей Reddit написал, что после того, как в сервисном центре ему предложили поменять всю заднюю панель за $200, он пожаловался на проблему в службу поддержки Google. В ответ IT-гигант пообещал заменить смартфон.

В PhoneArena отметили, что жалобы начали появляться еще в ноябре. Исходя из опыта владельцев бракованных экземпляров, журналисты рекомендовали в случае обнаружения проблемы как можно быстрее сфотографировать дефект и отправить жалобу вместе со снимками в Google. В таком случае появляется вероятность, что IT-гигант предложит заменить сломанное устройство на новое.

Portaltele По материалам:

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