Польский суд отменил штраф в $8 млрд «Газпрому» и партнерам по «Северному потоку 2» — Finance.ua

Польский суд отменил штраф в $8 млрд «Газпрому» и партнерам по «Северному потоку 2» Сегодня 17:22 — Фондовый рынок

Польский суд отменил штраф в $8 млрд «Газпрому» и партнерам по «Северному потоку 2»

Суд по защите конкуренции и прав потребителей Польши в понедельник отменил решение польского антимонопольного регулятора о наложении штрафов на российского монополиста «Газпром» и пять европейских компаний-участников проекта строительства газопровода «Северный поток2».

Об этом передает Интерфакс-Украина

Регулятор UOKiK, сообщивший об этом решении суда, заявил, что будет оспаривать это решение после изучения полного текста. Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде в Варшаве, а затем — в Верховном суде.

Суд отметил, что совместное предприятие так и не было создано, и оценка последствий для экономики, а также попытки участников проекта обойти законодательство выходят за рамки ответственности UOKiK, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в 2020 году UOKiK завершил двухлетнее расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО «Газпром» и западными финансовыми инвесторами с целью финансирования проекта «Северный поток 2», были, по сути антимонопольного законодательства республики Польша, концентрацией бизнеса, в связи с чем, по мнению польских чиновников, требовалась подача уведомления в UOKiK.

Антимонопольный орган Польши оштрафовал «Газпром» и западных финансовых инвесторов.

UOKiK наложил на партнеров максимальный штраф — в размере 10% выручки: $7,755 млрд на «Газпром», Engie Energy — $14,8 млн, Uniper — $8 млн, OMV — $23,4 млн, Wintershall Dea — $8 млн.

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