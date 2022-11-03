Польские концерны Orlen и PGNiG объединились в одну компанию — Finance.ua
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Польские концерны Orlen и PGNiG объединились в одну компанию

Фондовый рынок
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Польские концерны Orlen и PGNiG объединились в одну компанию
Польские концерны Orlen и PGNiG объединились в одну компанию
Польский нефтяной концерн PKN Orlen объединился в компанию с газовым концерном PGNiG.
Об этом сообщил польский нефтегазовый концерн.
«Слияние произошло в соответствии со ст. 492 Польского кодекса коммерческих компаний путем передачи всех прав и обязанностей (активов и обязательств) PGNiG в PKN Orlen с соответствующим увеличением акционерного капитала PKN Orlen путем выпуска акций для слияния, которые PKN Orlen распределяет среди акционеров PGNiG», — говорится в сообщении.
Из-за слияния акционерный капитал Orlen увеличен с 0,783 млрд злотых до 1,451 млрд злотых. Общее количество всех выпущенных акций после совершения сделки составляет более 1,16 млрд акций номинальной стоимостью 1,25 злотых каждая.
Согласно подписанному в июле плану слияния компаний, в обмен на одну акцию PGNiG ее акционеры получат 0,0925 акций Orlen.
«Мы объединились с PGNiG. Таким образом, мы завершаем процессы поглощения, благодаря чему входим в число 150 крупнейших компаний мира. Мы создали потенциал для реализации многомиллиардных инвестиций, укрепляющих безопасность и энергетическую независимость Центральной Европы», — заявил главный исполнительный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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