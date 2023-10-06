Польская LOT хочет возобновить полеты в Украину, «как только станет возможно» — Finance.ua

Польская LOT хочет возобновить полеты в Украину, «как только станет возможно» Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Польская LOT хочет возобновить полеты в Украину, «как только станет возможно»

Польская авиакомпания LOT заинтересована возобновить полеты в Украине «так быстро, как это будет возможно в соответствии с ситуацией с безопасностью».

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В своей стратегии развития на следующие четыре года, до 2028 года, LOT видит аэропорт «Борисполь» главным стратегическим партнером в вопросе возобновления рейсов в Украину.

LOT отмечает, что видит большие возможности на украинском рынке воздушных перевозок. «Возобновление полетов и взаимовыгодное сотрудничество между Польшей и Украиной расширит сеть воздушных маршрутов в Восточной Европе. Сейчас в Польше проживает несколько миллионов украинцев, поэтому удобное и быстрое сообщение с Польшей — это потребность, которая важнее прежнего», — заявили в компании.

Читайте также В SkyUp рассказали, что нужно для возобновления воздушного сообщения

Исполнительный директор LOT Михал Фийол отметил, что компания хочет расширить сотрудничество с аэропортом «Борисполь» и «стремится возобновить сообщение с Украиной, как только ситуация станет безопасной».

Президент ассоциации Polish Airports Станислав Войтера также отметил, что надеется на «скорейшее возобновление полетов» и привлечение украинских аэропортов и авиакомпаний к регулярным полетам между странами.

На переговорах достигли договоренностей по поводу предстоящих полетов между «Борисполем» и польскими аэропортами, в частности аэропортом им. Фредерика Шопена в Варшаве, основная база для LOT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.