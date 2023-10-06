Польская LOT хочет возобновить полеты в Украину, «как только станет возможно» — Finance.ua

Польская LOT хочет возобновить полеты в Украину, «как только станет возможно»
Польская авиакомпания LOT заинтересована возобновить полеты в Украине «так быстро, как это будет возможно в соответствии с ситуацией с безопасностью».
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В своей стратегии развития на следующие четыре года, до 2028 года, LOT видит аэропорт «Борисполь» главным стратегическим партнером в вопросе возобновления рейсов в Украину.
LOT отмечает, что видит большие возможности на украинском рынке воздушных перевозок. «Возобновление полетов и взаимовыгодное сотрудничество между Польшей и Украиной расширит сеть воздушных маршрутов в Восточной Европе. Сейчас в Польше проживает несколько миллионов украинцев, поэтому удобное и быстрое сообщение с Польшей — это потребность, которая важнее прежнего», — заявили в компании.
Исполнительный директор LOT Михал Фийол отметил, что компания хочет расширить сотрудничество с аэропортом «Борисполь» и «стремится возобновить сообщение с Украиной, как только ситуация станет безопасной».
Президент ассоциации Polish Airports Станислав Войтера также отметил, что надеется на «скорейшее возобновление полетов» и привлечение украинских аэропортов и авиакомпаний к регулярным полетам между странами.
На переговорах достигли договоренностей по поводу предстоящих полетов между «Борисполем» и польскими аэропортами, в частности аэропортом им. Фредерика Шопена в Варшаве, основная база для LOT.
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