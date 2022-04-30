Польская компания заинтересована во вхождении на украинский рынок АЗС – Зеленский — Finance.ua

Президент Владимир Зеленский обсуждал с президентом Польши Анджеем Дудой выход польских компаний на украинский рынок горючего.
Об этом он рассказал в интервью представителям польских СМИ.
«Польская компания приезжала к нам, встречалась с нашим Нафтогазом и министром энергетики. Они очень хотят зайти на наш рынок автозаправочного бизнеса. У нас большая сеть открыта. Я думаю, они зайдут», — сказал он.
Напомним, дефицит топлива в Украине в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Но ожидается незначительное подорожание нефтепродуктов. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Почему топливо сейчас в дефиците? Наблюдающийся дефицит топлива глава Минэкономики объяснила тем, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины.