Польская компания заинтересована во вхождении на украинский рынок АЗС – Зеленский — Finance.ua
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Польская компания заинтересована во вхождении на украинский рынок АЗС – Зеленский

Сегодня 10:46Технологии&Авто
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Президент Владимир Зеленский обсуждал с президентом Польши Анджеем Дудой выход польских компаний на украинский рынок горючего.
Об этом он рассказал в интервью представителям польских СМИ.
«Польская компания приезжала к нам, встречалась с нашим Нафтогазом и министром энергетики. Они очень хотят зайти на наш рынок автозаправочного бизнеса. У нас большая сеть открыта. Я думаю, они зайдут», — сказал он.
Напомним, дефицит топлива в Украине в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Но ожидается незначительное подорожание нефтепродуктов. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Почему топливо сейчас в дефиците? Наблюдающийся дефицит топлива глава Минэкономики объяснила тем, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины.
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По материалам: Економічна Правда
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