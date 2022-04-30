Польская компания заинтересована во вхождении на украинский рынок АЗС – Зеленский — Finance.ua

Польская компания заинтересована во вхождении на украинский рынок АЗС – Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсуждал с президентом Польши Анджеем Дудой выход польских компаний на украинский рынок горючего.

Об этом он рассказал в интервью представителям польских СМИ.

«Польская компания приезжала к нам, встречалась с нашим Нафтогазом и министром энергетики. Они очень хотят зайти на наш рынок автозаправочного бизнеса. У нас большая сеть открыта. Я думаю, они зайдут», — сказал он.

Напомним, дефицит топлива в Украине в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Но ожидается незначительное подорожание нефтепродуктов. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Почему топливо сейчас в дефиците? Наблюдающийся дефицит топлива глава Минэкономики объяснила тем, что в течение последних трех недель враг наносил сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.